3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-2 yendi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

11. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Nuri Şahin'in ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasına uygun pozisyonda kale önündeki Montero'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Fredy'nin solda kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Larin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, topu uygun pozisyondaki Fredy'e bıraktı. Fredy'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

60. dakikada Pjanic'in ortası sonrası arka direkteki Larin'in kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Bünyamin Balcı uzaklaştırdı.

65. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Boffin'e dönmek isteyen Fredy'nin hatalı geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-2.

76. dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-3.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Sergen Yalçın: Göreve başladığımızdan bu yana belki de ilk 45 dakikada hiç böyle bir zorluk yaşamamıştık

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, normal akışında olmayan şeylerin meydana geldiği, enteresan bir gece yaşadıklarını söyledi.

Kendileri için karşılaşmanın ilk yarısında kaos ortamı oluştuğunu belirten Yalçın, eksik olan kadroda alternatifi olmayan 2 oyuncuyu arka arkaya kaybettiklerini, bu nedenle de enteresan seçimler yapmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Düşünme imkanı olmadan, o an akıllarına gelen en doğru şeyi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, "Göreve başladığımızdan bu yana belki de ilk 45 dakikada hiç böyle bir kaos ortamı, zorluk yaşamamıştık. Kaybetseydik de skoru çok önemsemeyecektim. Oyuncuların sürekli yerlerinin değiştiği, takım dengesinin bozulduğu zor bir durum yaşadık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise oyuncularının çok çaba sarf ettiğini anlatan Yalçın, "Oyunu çevirmek kolay olmadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geri dönüşler güzeldir. Deplasmanda 2-0'dan dönmek kolay bir iş değil. Demek ki bunu başarabilecek gücümüz var." diye konuştu.

Karşılaşmaya 6 oyuncudan yoksun çıktıklarını hatırlatan Yalçın, 2 oyuncuyu daha kaybettiklerini, bu süreçteki müsabakaları hasarsız atlatmaları halinde ilerleyen sürece çok daha doğru şekilde bakabileceklerini dile getirdi.

Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Yalçın, "Göreve başladığımızdan bu yana böyle ilk 45 dakikayı hiç oynamadık. Olaylar hep çalışmadığımız yerlerden gelişti. Çok enteresan bir gece oldu. Sonucunda kazanmak bizi mutlu etti. Geri dönüş mutluluk verici. Bu dönüşleri yapabilecek kapasiteli, karakterli oyunculara sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Batshuayi'nin fizik olarak hazır olduğunu ve çok iyi bir performans sergilediğini sözlerine ekledi.

Ersun Yanal: Bugünkü karşılaşma bence çok ders alınacak, tarihe geçecek bir maçtı

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlup oldukları için üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında top hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirten Yanal, oyun kontrolü ve goller ile ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirdiklerini belirtti.

İlk yarının son dakikasında 3'üncü gol şansını da yakalamalarına rağmen, bu fırsatı değerlendiremediklerini aktaran Yanal, "İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol sonrasında o paniği doğru yönetmek gerekiyordu. Bu sırada yine pozisyonlar bulduk. Ancak böyle maçlarda gol atamazsan, rakibin tecrübeli ve kaliteli oyuncuları pozisyon yakaladıkları zaman affetmiyorlar." diye konuştu.

Mağlubiyetin bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu dile getiren Yanal, "İyi oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyorum. Bugünkü karşılaşma bence çok ders alınacak, tarihe geçecek bir maçtı. Pozitif oyunumuzu skora yansıtamadığımız için üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyasporlu taraftarların istifa etmesi yönündeki tezahüratlarını da değerlendiren Yanal, "İstifa taraftarla paylaşılacak bir konu değil. Yönetimle paylaşılacak bir konu. Taraftar, yendiğin zaman sevinir, yenildiğin zaman kızar. Belki yönetimle taraftar konuşur. İstifayı burada konuşacak değilim." değerlendirmesinde bulundu.