3.Rize Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Rize Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Vatandaşlar hamsilerin satıldığı stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Rize’nin kültür, sanatı ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 3. Rize Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali, Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Kemençe ve tulum sesleri ile horonlar oynanıp, Rize’nin lezzetlerinin tanıtıldığı festivalde ziyaretçilere Karadeniz’in simgesi tonlarca hamsi dağıtılacak. Yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret edilmesi beklenen fuar 12 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Fuarda kurulan dev ızgaralar ile Karadeniz’in simgesi tonlarca hamsi pişirilerek, fuara katılan ziyaretçilere ikram ediliyor. Karadeniz müzikleri eşliğinde ziyaretçilerine hamsi ziyafeti yaşatan fuar renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor.

ANZER BALI, HAMSİ, KAVURMA, MUHLAMA, KARA LAHANA

Rize’nin kültür ve sanatının en güzel örnekleri Altınpark ANFA Fuar alanında görücüye çıkarken, yöresel lezzetleri de bir hayli ilgi görüyor. Rize’nin muhlaması, hamsili pilavı, tereyağı, peyniri, pidesi, kavurması, karalahana çorbası ve tatlıları, Laz böreği, pepeçura ile enişte lokumu fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

KEMENÇE VE TULUMLAR SUSMAYACAK

Yöresel tatların yanından yöresel müzik ziyafetinin de yaşatıldığı fuar müzikseverlerin oda noktası oluyor. Kemençe ve tulumlar etkinlik boyunca çalacağı fuarda, kurulacak horonlara ziyaretçilerin de katılımı amaçlanıyor. Adeta bayram havası yaşatan fuar, Ankara’da yaşayan Rizeli vatandaşları bir araya getiriyor.

YEREL SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Fuar süresince hem açılış günü hem de onu takip eden günlerde Karadeniz müziğinin yerli isimleri de sahne alıp, halkı eğlendirecek. 9 Ocak Perşembe günü Fatih Aksoy ile Emine Özdemir Yılmaz 10 Ocak’ta Murat Köse sahne alırken, 11 Ocak’ta Lütfü Güner ve Serkan Baş sahne alacak. Fuarın son gününde ise yerel sanatçı Kaan Yıldırım konseri ile türkü ziyafeti sunulacak.

500 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Rize Hamsi Günleri Fuarı’nda 500 bin ziyaretçi rekoru kırılması beklenirken, Akseller Fuarcılık Fuar Koordinatörü Onur Tavut basına yaptığı açıklamada, “Sadece Rizeli hemşerilerimizin değil Ankara’daki tüm vatandaşlarımızı hamsi ziyafetine bekliyoruz. Tonlarca hamsiyi dev ızgaralarda pişirerek ikramlarımızı yapacağız. Karadeniz’i ve Rize’yi görmeyen ve merak edenler için güzel bir fırsat olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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