  • BIST 118.664
  • Altın 294,830
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -6 °C
»

3.Rize Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Rize Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Vatandaşlar hamsilerin satıldığı stantlara yoğun ilgi gösterdi.
3.Rize Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü

Rize’nin kültür, sanatı ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 3. Rize Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali, Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Kemençe ve tulum sesleri ile horonlar oynanıp, Rize’nin lezzetlerinin tanıtıldığı festivalde ziyaretçilere Karadeniz’in simgesi tonlarca hamsi dağıtılacak. Yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret edilmesi beklenen fuar 12 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

rize-yoresel-urunler-ve-hamsi-festivali,-anzer-bali,-hamsi,-kavurma,-muhlama,-kara-lahana,-akseller-fuarcilik-fuar-koordinatoru-onur-tavut,,.jpg

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Fuarda kurulan dev ızgaralar ile Karadeniz’in simgesi tonlarca hamsi pişirilerek, fuara katılan ziyaretçilere ikram ediliyor. Karadeniz müzikleri eşliğinde ziyaretçilerine hamsi ziyafeti yaşatan fuar renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. 

rize-yoresel-urunler-ve-hamsi-festivali,-anzer-bali,-hamsi,-kavurma,-muhlama,-kara-lahana,-akseller-fuarcilik-fuar-koordinatoru-onur-tavut,,,.jpg

ANZER BALI, HAMSİ, KAVURMA, MUHLAMA, KARA LAHANA

Rize’nin kültür ve sanatının en güzel örnekleri Altınpark ANFA Fuar alanında görücüye çıkarken, yöresel lezzetleri de bir hayli ilgi görüyor.  Rize’nin muhlaması, hamsili pilavı, tereyağı, peyniri, pidesi, kavurması, karalahana çorbası ve tatlıları, Laz böreği, pepeçura ile enişte lokumu fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. 

rize-yoresel-urunler-ve-hamsi-festivali,-anzer-bali,-hamsi,-kavurma,-muhlama,-kara-lahana,-akseller-fuarcilik-fuar-koordinatoru-onur-tavut,,,,.jpg

KEMENÇE VE TULUMLAR SUSMAYACAK

Yöresel tatların yanından yöresel müzik ziyafetinin de yaşatıldığı fuar müzikseverlerin oda noktası oluyor.  Kemençe ve tulumlar etkinlik boyunca çalacağı fuarda, kurulacak horonlara ziyaretçilerin de katılımı amaçlanıyor.  Adeta bayram havası yaşatan fuar, Ankara’da yaşayan Rizeli vatandaşları bir araya getiriyor.

rize-yoresel-urunler-ve-hamsi-festivali,-anzer-bali,-hamsi,-kavurma,-muhlama,-kara-lahana,-akseller-fuarcilik-fuar-koordinatoru-onur-tavut,,,,,.jpg

YEREL SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Fuar süresince hem açılış günü hem de onu takip eden günlerde Karadeniz müziğinin yerli isimleri de sahne alıp, halkı eğlendirecek. 9 Ocak Perşembe günü Fatih Aksoy ile Emine Özdemir Yılmaz 10 Ocak’ta Murat Köse sahne alırken, 11 Ocak’ta Lütfü Güner ve Serkan Baş sahne alacak. Fuarın son gününde ise yerel sanatçı Kaan Yıldırım konseri ile türkü ziyafeti sunulacak.

rize-yoresel-urunler-ve-hamsi-festivali,-anzer-bali,-hamsi,-kavurma,-muhlama,-kara-lahana,-akseller-fuarcilik-fuar-koordinatoru-onur-tavut,,,,,,.jpg

500 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Rize Hamsi Günleri Fuarı’nda 500 bin ziyaretçi rekoru kırılması beklenirken, Akseller Fuarcılık Fuar Koordinatörü Onur Tavut basına yaptığı açıklamada, “Sadece Rizeli hemşerilerimizin değil Ankara’daki tüm vatandaşlarımızı hamsi ziyafetine bekliyoruz. Tonlarca hamsiyi dev ızgaralarda pişirerek ikramlarımızı yapacağız. Karadeniz’i ve Rize’yi görmeyen ve merak edenler için güzel bir fırsat olacağına inanıyorum” diye konuştu.

rize-yoresel-urunler-ve-hamsi-festivali,-anzer-bali,-hamsi,-kavurma,-muhlama,-kara-lahana,-akseller-fuarcilik-fuar-koordinatoru-onur-tavut,,,,,,,.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mansur Yavaş'tan Siteler'e destek sözü10 Ocak 2020 Cuma 00:10
  • Çeyrek altın 500 lirayı geçti!09 Ocak 2020 Perşembe 00:25
  • "Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu kez bitecek"09 Ocak 2020 Perşembe 00:20
  • Lalahan'daki emlakçılardan hobi bahçelerine düzenleme talebi09 Ocak 2020 Perşembe 00:15
  • Uzm. Dr. Demet Özen Yalçın: Damgalama sonucu birçok hasta ayrımcılığa uğruyor09 Ocak 2020 Perşembe 00:10
  • Pursaklar'a Yaren Evi08 Ocak 2020 Çarşamba 00:20
  • Hünnabın faydaları nedir? Hünnap meyvesi neye iyi gelir?08 Ocak 2020 Çarşamba 00:15
  • Ankara'da ekmeğe rağbeti gramaj belirliyor08 Ocak 2020 Çarşamba 00:10
  • İstanbul Eskişehir arası kaç km? İstanbul Eskişehir arası kaç saat? İstanbul Eskişehir Yol Tarifi, İstanbul Eskişehir Otobüs ve YHT Bileti Fiyatları...07 Ocak 2020 Salı 16:07
  • İstanbul Erzurum arası kaç km? İstanbul Erzurum arası kaç saat? İstanbul Erzurum Yol Tarifi, İstanbul Erzurum Otobüs Bileti Fiyatları...07 Ocak 2020 Salı 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti