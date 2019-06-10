  • BIST 94.103
  • Altın 247,359
  • Dolar 5,7751
  • Euro 6,5341
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 16 °C
»

3 yeni Kültür ve Sanat Merkezi

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle’de hayata geçirmiş olduğu kültür ve sanat merkezlerine 3 yeni merkez daha eklemek için kolları sıvadı.
3 yeni Kültür ve Sanat Merkezi

Yeni dönem projeleriyle Yenimahalle’de yaşayanların yaşamını kolaylaştırmayı hedef alan Yenimahalle Belediyesi Susuz, Karacakaya ve Memlik mahallelerinde yeni kültür merkezlerini hayata geçirmeyi planlıyor. Mahalle sakinlerinin bir arada vakit geçireceği atölyeler, YENİMEK kursları ve ortak yaşam alanlarının bulunacağı tesislerde gençler de unutulmadı. Yapılması planlanan merkezler bünyesinde eğitim öğrenim çağındaki gençler için derslik ve kütüphane de barındırıyor.

Yenimahalle Belediyesi bugüne kadar33 bin metrekare alana yapılanNazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin yanı sıra Batıkent, Ata, Serhat, Kaletepe, Yakacık Kültür Merkezleri ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 7 kültür ve sanat merkezini hayata geçirdi. Yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete açılmasıplanlanan Turgut Özal Kültür Merkezi’nden sonra Susuz, Karacakaya ve Memlik mahallelerine yapılacak kültür merkezleriyle bu sayı 11’e çıkacak.

Geleneksel ve modern mimari bir arada

Yenimahalle Belediyesi geleneksel Ankara evlerinin modern mimari çizgiler ile yorumlanmasıyla tasarlanan Susuz, Karacakaya ve Memlik kültür merkezlerinin bölge halkının taziye, düğün ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekânolarak hizmet vermesi hedefleniyor.
Susuz Mahallesi’nde yapılması planlanan 1100 m2 arsa alanına sahip kültür merkezi, bodrum kat dâhil 4 kattan oluşuyor. Yaklaşık 1900m2 kapalı inşaat alanına sahip olacak yapının, bodrum katında taziye salonu, salona ait mutfak ve bay, bayan mescit bulunuyor.

Zemin katta, ikinci bahar kültür ve dayanışma merkezi yer alacak olan projenin 1’inci ve 2’inci katlarında ise, kütüphane, çok amaçlı salon ve salon hazırlık odaları, mutfak bulunuyor. 6 adet atölye salonunda geçekleştirilecek atölye faaliyetleri ile mahalle sakinlerine keyifli vakit geçirecekleri bir alan oluşturmak hedefleniyor.Karacakaya ve Memlik mahallerinde daha geniş açık alan ve terasa sahip olacak merkezlerin, açık hava organizasyonlarına da ev sahipliği yapması hedefleniyor.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraj Doluluk Oranları 10 Haziran 2019 Ankara - ASKİ10 Haziran 2019 Pazartesi 08:28
  • Elektrik Kesintisi 10 Haziran 2019 Ankara - Başkent EDAŞ10 Haziran 2019 Pazartesi 08:27
  • Su Kesintisi 10 Haziran 2019 Ankara - ASKİ10 Haziran 2019 Pazartesi 08:26
  • Hayvan Sevgisi tiyatro oyunuyla aşılanacak10 Haziran 2019 Pazartesi 01:02
  • Mamak'ta çöpler kaynak oluyor10 Haziran 2019 Pazartesi 01:00
  • Su kapları yerleştirildi10 Haziran 2019 Pazartesi 00:59
  • Kötü kokuyla ve haşerelerle savaş10 Haziran 2019 Pazartesi 00:58
  • Keçiören'de çöpler belirli saatlerde çıkacak10 Haziran 2019 Pazartesi 00:57
  • Kahramankazan parkları rengarenk 10 Haziran 2019 Pazartesi 00:55
  • EGO'dan hizmet içi eğitim10 Haziran 2019 Pazartesi 00:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti