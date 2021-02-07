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3 yılda 3 milyon fide desteği

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik 2019’da başlattığı ve 2 yılda 2 milyon sebze fidesi verdiği fide desteği uygulamasını bu yıl da sürdürüyor.
3 yılda 3 milyon fide desteği

Çiftçilerden gelen talepleri toplayan belediye, mayıs ayında 410 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 100 bin sebze fidesi dağıtacak. Belediye böylece, çiftçi ve üreticilere 3 yıl da 3 milyon sebze fidesi dağıtmış olacak.

2019’da desteği başlatan belediye olmuştu
Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik her yıl verdiği sebze fidesi desteğini 2019’da vermemesi üzerine, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Belediye bu kapsamda, 1 milyon sebze fidesini yüzde 25 hibe destekli olarak çiftçilerle buluşturmuştu. Kahramankazan Belediyesi yaptığı bu destekleme ile 2019’da Ankara’da çiftçilere fide desteğinde bulunan tek belediye olmuştu. Belediye 2020’de de yine 1 milyon sebze fidesini bu kez yüzde 50 hibeyle çiftçi ve üreticilerle buluşturmuştu.

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410 çiftçi yararlanacak
Kahramankazan Belediyesi, yoğun bir tarım potansiyeline sahip olan ilçedeki çiftçi ve üreticilere yönelik verdiği sebze fidesi desteğini bu yıl da sürdürecek. Bu doğrultuda harekete geçen belediye, çiftçilerden gelen talepleri topladı. Kahramankazan Belediyesi’ne fide desteğinden yararlanmak isteyen 410 çiftçi ve üretici başvurdu. Müracaat eden çiftçilere bu kapsamda, 1 milyon 100 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtılacak. Fideler ekim dikim döneminin başladığı mayıs ayında çiftçilere dağıtılacak. Kahramankazan Belediyesi böylece, 3 yıl da 3 milyon sebze fidesini çiftçi ve üreticilerle buluşturmuş olacak.

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Çiftçiler mutlu
Kahramankazanlı çiftçiler, Kahramankazan Belediyesi’nin iki yıldır yaptığı bu uygulama ile kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Bizlere iki yıldır sebze fidesi desteği vererek, asla yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz ve belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi. 

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Yeter ki üretin, her zaman yanındayız
Kahramankazan Belediye Başkanı Başkan Serhat Oğuz da, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl çiftçilere verdiği fide desteğini 2019’da gerçekleştirmemesi üzerine kolları sıvadıklarını anımsatarak, 2019 ve 2020’de yaklaşık 1000 çiftçimize 2 milyon sebze fidesi desteğinde bulunduklarını söyledi. Oğuz, “Yine bu yıl da çiftçilerimize 1 milyon 100 bin sebze fidesi desteğinde bulunuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 hibe oranıyla veriyoruz.

Önümüzdeki yıllarda da bu destekleme devam edecek. İnşallah gelecek senelerde hibe oranını yüzde 75’e hatta yüzde 100’e çıkaracağız” dedi. Kahramankazan’ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Oğuz, “Çiftçi ve üreticilerimizin her zaman yanlarında olacağız. Kendilerine elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin” diye konuştu.

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