30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki törenin ardından Kızılcahamam Belediyesi tarafından açılan 30 Ağustos Zafer Bayramı Anısına Fotoğraf Sergisi ziyaret edildi. Daha sonra protokol üyeleri Akdoğan Mahalle mezarlığına geçerek, Şehit Kadir Akgün ve Ahmet Tamer'in kabirlerini ziyaret edildi vatan için canını veren bütün şehitlerimize dua edilerek program sona erdi.
Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, sivil toplum kuruluşları başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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