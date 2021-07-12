30 Ağustos’a hazırlık

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Başkent’te kaykay parkı ile birlikte toplam 5 yeşil alanın açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Çankaya Birlik, Alacaatlı, Çayyolu ve Beytepe Mahallesi Ali Kuşçu Caddesi’nde 4 yeni yeşil alan ile Çukurambar Mahallesi’nde Ankara’nın ilk Kaykay Parkı’nın yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara#YeşilinBaşkenti olacak demiştik. Bu amaçla ilk etapta başkentimize 5 yeni parkı ağustos ayı içerisinde kazandırıyoruz” dedi.





Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşku ve bir dizi açılışla kutlamaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e toplam 5 yeni park ve yeşil alan kazandıracak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla park yapım çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, “Ankara#YeşilinBaşkenti olacak demiştik. Bu amaçla ilk etapta başkentimize 5 yeni parkı ağustos ayı içerisinde kazandırıyoruz. 30 Ağustos’ta açılışını yapacağımız parklarla şehrimize nefes olacak, yeşil bir Ankara’yı gelecek nesillere emanet edeceğiz” dedi.

BAŞKENT’İN İLK KAYKAY PARKI ÇUKURAMBAR’DA HİZMETE GİRECEK

Başkent’in ilk kaykay parkı için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çukurambar Mahallesi 1527. Sokak-1528. Sokak ile Budapeşte Caddesi arasında kalan toplam 3 bin 400 metrekarelik alanda kaykay parkının yapımını sürdürüyor.

Alanın bin 200 metrekarelik kısmı kaykay parkuru olarak tasarlanırken geri kalan kısmı ise yeşil alan olarak Başkentlilerin hizmetine sunulacak. Park aynı zamanda her yaş grubuna uygun ve uluslararası standartlarda yarışmaların düzenlenebileceği şekilde planlandı.

YEŞİL ALAN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR ANKARA NEFES ALIYOR

Başkentlilerden gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kaykay parkının dışında dört yeni yeşil alanın açılışının yetiştirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’nde meydan düzenlenmesi ile 6 bin 300 metrekarelik yeşil alan başta olmak üzere Alacaatlı Mahallesi 3409. Sokakta koşu yolu ve dinlenme alanlarının da içerisinde bulunduğu yaklaşık 12 bin metrekarelik semt parkı, Beytepe Mahallesi Ali Kuşçu Caddesi üzerinde ise 7 bin 105 metrekarelik semt parkı yapım çalışmaları devam ediyor. Başkent’te yeşil alan sayısını artırarak kenti daha yeşil bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Çayyolu Mahallesi 2677. Cadde de içerisinde seyir terasları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu semt parkını Başkentlilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.



