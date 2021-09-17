  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,80
  • Dolar 8,5750
  • Euro 10,0650
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 13 °C
»

30 ayda 42 yeni park

Altındağ'da yeşil alan miktarı her geçen gün daha da artıyor. Son 2,5 yılda, Altındağ'a 42 yeni park kazandırıldı. 
30 ayda 42 yeni park

30 ayda 42 yeni park yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı "Yeter mi bu sayı? Elbette yetmez. Altındağlı vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yaşaması için yeşil alan miktarımızı daha da artıracak, Altındağımıza yepyeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

gallery_-1-065.jpg

"ANKARA'NIN EN YEŞİL İLÇESİ OLACAĞIZ"

Altındağ Belediyesi için parkların ve yeşil alanların çok önemli yatırımlar olduğunu belirten Başkan Balcı "Göreve geldiğimiz günden bugüne Altındağ'a her biri bakımlı, tertemiz ve güvenli 42 yeni park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 30 parkımız tamamlandı, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. 12 parkımızın ise yapımı devam ediyor. Bazılarının yapımında son aşamaya gelindi, bazılarının yapımları ise hızla devam ediyor. Bir an önce mahalle sakinlerimizin hizmetine açmak için canla başla çalışıyoruz. Ayrıca Altındağ'daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösteriyor, eski parkların revizyonuna da çok önem veriyoruz. Parklarımızı mahalle sakinlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre yeniden düzenliyoruz. Parklarımızın her yaştan mahalle sakinini sevgiyle kucaklaması, çocukların neşe içinde koşup oynayabileceği, yeşil alanları ve bitki gruplarıyla herkesin içini açan parklar olması en büyük temennimiz..." ifadelerini kullandı.

gallery_-1-(4)-031.jpg

Başkan Balcı, "Altındağ'ın Ankara'nın en yeşil ilçesi olması için çalışmalarımız devam edecek. Parklarımız ve yeşil alanlarımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’te hareketlilik etkinlikleri17 Eylül 2021 Cuma 00:15
  • Yenimahalle Evleri hizmete hazır16 Eylül 2021 Perşembe 02:15
  • Ercan'dan her gün bir mahalle'ye ziyaret16 Eylül 2021 Perşembe 02:00
  • Doğayla baş başa bostan keyfi16 Eylül 2021 Perşembe 01:45
  • Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı16 Eylül 2021 Perşembe 01:30
  • Kahramankazan’ı konuştular16 Eylül 2021 Perşembe 01:15
  • Mogan Gölü’nde 100 bin sazan16 Eylül 2021 Perşembe 01:00
  • Gazi Park dolup taşıyor16 Eylül 2021 Perşembe 00:45
  • Büyükşehir'de ödüller verildi16 Eylül 2021 Perşembe 00:15
  • Hamamönü el ürünleri pazarı açıldı16 Eylül 2021 Perşembe 00:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti