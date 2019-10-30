30 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

30 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya gelecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul edecek.

2- CHP Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıkları arasında iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni"ne katılacak.

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve HIMSS'19 EURASIA açılış törenlerine iştirak edecek.

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

7- Suriyeli tarafların katılımıyla Anayasa Komitesi çalışmalarının açılış toplantısı yapılacak.

8- Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

9- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

10- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Türk Kızılay tarafından Etimesgut yerleşkesinde "Kızılay Haftası Sokağı" açılacak.

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

13- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

14- Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, terör örgütü PKK elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

15- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

16- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulunacak, Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi, Trabzon Müzesi, Kızlar Manastırı ve Sümela Manastırı'nı ziyaret edecek, Rize'de Sektör Toplantısı'na katılacak.

17- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinliği'ne iştirak edecek.

- Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'la Bakanlığı ve YÖK arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

18- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 13 maçla sürüyor.

- Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'na, Kasımpaşa ise Kemerspor 2003'e konuk olacak. Gençlerbirliği, Esenler Erokspor'u, Göztepe de Sivas Belediyespor'u ağırlayacak.

19- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

20- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, aynı ülkeden UNICS Kazan'ı konuk edecek. D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Polonya takımı Asseco Arka'ya konuk olacak.

21- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Brose Bamberg takımını konuk edecek.

22- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'yı, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Hollanda'nın Donar takımını ağırlayacak.

23- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı konuk edecek.

24- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. haftasında C Grubu'nda iki Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya gelecek.

25- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

26- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Sorgun Belediyespor-Arkas Spor, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol-Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak.