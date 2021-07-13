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30 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu: 68 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 30 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığına ilişkin düzenlenen ve "Silici-3" adı verilen operasyonda 68 kişi gözaltına alındı.
30 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu: 68 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ve şubat ayında ilk ikisi gerçekleştirilen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığına yönelik "Silici" adı verilen operasyonunun üçüncü aşamasında, önceki operasyonlarda elde edilen suç ve suç unsurlarının incelenmesi sonucu 30 ilde 85 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, 8-12 Temmuz'da İstanbul merkezli 30 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 68 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 milyar lira değerinde akaryakıt verisi silinmiş
"Silici-3" operasyonunda toplam 663 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlere müdahale edilmesi sonucu silindiği ve silinen akaryakıtın toplam değerinin yaklaşık 4 milyar lira olduğu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık", "213 Sayılı vergi usul kanununa muhalefet" ve "5015 Sayılı petrol piyasası kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 17 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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