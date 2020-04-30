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30 ilde koronavirüs vaka sayısı 10'un altına düştü

Türkiye'de son günlerde koronavirüs vaka sayılarının azalmasının ardından normalleşme adımları da konuşulmaya başlandı. Uzmanlar 30 ilde vaka sayısının 0 ile 10 arasında olduğunu belirterek, normalleşmenin bu illerden başlayacağını bildirdi.
30 ilde koronavirüs vaka sayısı 10'un altına düştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımı ile oluşturulan komisyon, koronavirüs yasaklarının kaldırılmasına yönelik takvim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de normalleşme adımlarının atılabilmesi için, vaka sayıları, virüs bulaştırma oranı, hangi şehirde vakaların sıfırlanma aşamasına geldiği gibi başlıklarda farklı projeksiyonlar yapılıyor.

BULAŞTIRMA KATSAYISININ 1'İN ALTINA İNMESİ GEREKİYOR

Türkiye’de 11 Mart’ta görülen ilk koronavirüs vakasından sonra, bir kişinin 16 kişiye virüs bulaştırdığı ortaya çıkmıştı. Tedbirler alındıktan sonra bu sayının önce 6-7’ye, son günlerde ise 2 kişiye kadar gerilediği belirtildi. Bazı illerde bir kişinin virüs bulaştırma katsayısı 1,8’e indiği ifade edilirken, normalleşme adımlarının atılabilmesi için, bir kişinin virüsü bulaştırma katsayısının 1’in altına inmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

30 İLDE VAKA SAYILARI 10'U GEÇMİYOR

Salgının kontrol altına alındığının bu oranlarla ortaya çıkacağını belirten uzmanlar, son bir haftada 30 civarındaki ildeki vaka sayılarının 0 ile 10 arasında kaldığını, kısıtlamaların gevşetilmesinin bu illerden başlatılabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye’deki vaka sayısının son günlerde gerilemesinin ise İstanbul’daki vaka sayılarının düşüşünden kaynaklandığı dile getiriliyor. Salgının başında, Türkiye’deki her 100 vakanın 65’inin İstanbul’dan çıktığını, bu oranın son günlerde 58’e indiğini, Mayıs’ın ortasından sonra bu gerilemenin daha hızlı olacağı ifade edildi. Yapılan projeksiyonlarda, 15-20 Mayıs arasında başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de vaka sayılarının normalleşme adımlarının atılması sonucunu ortaya çıkaracak sayılara ineceği hesaplanıyor. İspanya, İtalya ve Almanya gibi vakaların çok görüldüğü ülkelerdeki gevşetme politikaları da Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Bu ülkelerdeki adımların 2’nci bir dalgaya sebep olup olmayacağına bakılacak, Türkiye’nin atacağı her adım da koronavirüs konusunda 2’inci dalga riski dikkate alınarak belirlenecek.

ÖNCE ÖZEL ARAÇLARLA SEYAHATE İZİN VERİLECEK

Öte yandan, bakanlıkların normalleşme adımları üzerinde yaptığı çalışmalarda en çok zorlandıkları konu ise seyahat kısıtlamaları oldu. Normalleşme adımları atılırken, Haziran başı itibarıyla önce özel araçlarla seyahate izin verileceği, ardından otobüs, tren ve uçak seyahatlerine belli kurallarla serbesti getirileceği ifade ediliyor. 

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