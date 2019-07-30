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30 Temmuz 20.30 HADİ Müzik Gecesi ipucu: Benzemez kimse sana şarkı sözleri nedir?

Hadi bu akşam Müzik Gecesi ile 20.30'da! 30 Temmuz Hadi Müzik Gecesi ipucu sorusu cevabı! 30 Temmuz HADİ 20.30 ipucu: ”Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen … şarkı sözlerinin devamı nedir? Benzemez kimse sana şarkı sözleri ne?
30 Temmuz 20.30 HADİ Müzik Gecesi ipucu: Benzemez kimse sana şarkı sözleri nedir?

Müzik Gecesi bugün 20:30'da!

Bugünkü ipucumuz Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar ile özdeşleşmiş bir şarkı ile ilgili sevgili hadiciler.

Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen …" şarkı sözlerinin devamını kimler biliyor?

30 Temmuz 20.30 Hadi Müzik Gecesi ipucu sorusu: Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen … şarkı sözlerinin devamı nedir? Benzemez kimse sana şarkı sözleri nedir?

30 Temmuz 20.30 Hadi Müzik Gecesi ipucu cevabı: İşvene kurban olayım

BENZEMEZ KİMSE SANA ŞARKI SÖZLERİ:

Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım

Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım

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30 Temmuz Hadi 20:30 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 30 Temmuz ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden  oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulamasından oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları, yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun, her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor. 

Gazeteilksayfa.com

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