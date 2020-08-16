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30 yıl tarhana üretip, satarak, çocuklarını okuttular

AKSARAY’ın Ortaköy ilçesinde yaşayan Zeki (63) ve eşi Nurten (57) Başçeşme, 30 yıl boyunca el birliğiyle ürettikleri tarhanaları satarak, 3 çocuklarını da okutmanın gururunu yaşıyor.
30 yıl tarhana üretip, satarak, çocuklarını okuttular

Kentte tarladan toplanan buğday, ilk önce değirmenlerde öğütülüp, kabuğundan ayrıldıktan sonra yıkanıyor ve odun ateşinde kaynatılıyor. Bez çuvallar içinde bekletilen yoğurt ve kaynamış buğday, daha sonra küçük bezeler halinde evlerin bahçesine kurulan seraya tek tek serilerek, kurutulmaya bırakılıyor. 30 yıldır eşi Zeki Başçeşme ile yaptıkları tarhanaları satarak, geçimlerini sağladıklarını söyleyen Nurten Başçeşme, yıllardır yaptıkları tarhanayı şöyle anlattı: “Akşamdan buğday yarmasını kazanlara ıslatıyorum. Sabahlar ıslattığım buğday yarmalarını 4-5 kere yıkıyorum. Daha sonra tandırda pişiriyorum. Soğuttuktan sonra yoğurt ile mayalıyorum. 2 gün mayalı durduruyorum. Daha sonra serada eşimle birlikte tek tek yapıyoruz. Kuruduktan sonra paketliyorum, Türkiye’nin her tarafına gönderiyorum."

‘BEN OKUYAMADIM, ÇOCUKLARIMI OKUTACAĞIM, DİYE ANT İÇTİM’

Tarhana satarak, 3 çocuklarını da okutup, iş sahibi yaptıklarını söyleyen Nurten Başçeşme, “Eşim ile birlikte çocukları okuttuk. Kadınlar, size rica ediyorum; hiç durmayın, çalışın. 3 çocuk okuttum; birisi öğretmen, birisi bankada memur diğeri de adliyede katip oldu. En küçük oğlum ise doğal gaz petrol mühendisliği okuyor. Kadınlar, hiç boş durmasın; çalışsınlar, eşlerine yardımcı olsunlar. Tek isteğim, yavrularını okutsunlar. Okuyanın kimseye zararı yok. Devletimize de milletimize de yararı var. Ben 5’inci sınıfa kadar okudum. Annem, babam beni okutmadı. Ben de çocuklarımı okutacağım, diye ant içmiştim" dedi.

‘3 AYDA 1 TON TARHANA ÜRETİYORUZ’

Gece gündüz çalışarak, tarhana sezonunda 1 ton ürün elde ettiklerini anlatan Zeki Başçeşme ise “Taleplere çok yetişemiyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Eşimle birlikte yoğurdu hazırlayıp, tarhanayı pişiriyoruz. Bir seranın içinden 120 kilogram tarhana çıkıyor. Talep çok olunca toptancılarımıza veriyoruz. Hem de kendimiz satıyoruz. Tarhana sezonu her yılın temmuz ayında başlar, eylül ayında da biter. Sezon içinde yaklaşık 1 ton civarında tarhana elde ediyoruz” diye konuştu.

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