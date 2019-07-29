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30 yıldır üretip satıyor

Kütahya'nın Aslanapa İlçesi Bezirgan köyünde yaşayan Hatice Öz, bahçesinde ürettiği organik ürünler ve hayvancılık yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
30 yıldır üretip satıyor

Ev hanımı olduğunu belirten Hatice Öz, "30 yıldır bahçemde karadut , ceviz, vişne, ayva, armut ve kızılcık ağaçlarım var. Bu ağaçlardan kışın yiyeceğimiz reçelleri yapıyorum. Hepsi organik ve kendim topluyor kendim reçelini yapıyorum. Karadut bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca karadutun faydası saymakla bitmez. Sadece reçel değil, keçilerimden de peynir yapıyorum. Süt, yoğurt, yumurta, tereyağı ve birçok market ve pazar sebzesini kendim yetiştiriyorum. Bahçemde Çilek, marul, domates, yer elması gibi bir çok şey var. Ayrıca peyniri salamura yapıp satıyor bu şekilde aile okonomime katkıda bulunuyorum. Karadut ağacım yılda üç kez meyve veriyor. Verimi çok güzel. Ağaçların bakımını eşim yapıyor. Onları budayıp suluyor ve ilkbaharda ilaçlıyor. Peynirin kilosunu 40 TL'den satıyorum. Müşteri memnuniyeti çok önemli benim için. Onun için hazırlarken her şeye dikkat ediyorum. Müşterilerim de peynirlerimi beğeniyor her sene yaz gelmeden peynir yap diye bana geliyorlar"diye konuştu.

Hayatın şiir gibi olduğunu söyleyen Öz, "Karadut için düşünecek olursak kuş için bir dal yada yemek, böcek için bir yuva, insan için gölge ve yiyecek, toprak için bir mineraldir. İnsanın düşünmesini ve doğaya baktıkça Rabbimizin nimetlerini say say bitmediğini görürüz. Onun için her halimize her şeye şükretmek gerekir" ifadesini kullandı.

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