  • BIST 1.145
  • Altın 468,713
  • Dolar 7,6973
  • Euro 9,0223
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

300 ağaç toprakla buluştu

Yenimahalle Belediyesi, pandemi sebebiyle kültür sanat etkinliklerine ara verse de yeşile yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Batıkent Ergazi Mahallesi’nde 20’si Leylandi 50’si Ihlamur olmak üzere 300 ağaç toprakla buluşturuldu.
300 ağaç toprakla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde 100. Yıl 23 Nisan Çocuk Parkı’nda sosyal mesafe kurallarına uygu olarak düzenlenen törene; Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras ile meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

emr_6771.jpg

Tabiata lütfen sahip çıkın
Parkı gezen ve kısa bir konuşmayla mahalle sakinlerini selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sonbahar süresince belediyeye ait tüm boş alanların ağaçlandırılacağını müjdeledi.

emr_6784.jpg

Yaşar “Bugün yaşadığımız ve ne zaman biteceğini bile kimsenin kestiremediği bu virüs illeti de diğer tüm bulaşıcı hastalıklar da el birliği ile katlettiğimiz doğanın, bozulan düzenin sonuçlarıdır. Doğayı tahrip ederseniz, ağaçları keserseniz, suyu, toprağı, havayı kirletirseniz bugün korona olur yarın başka bir virüs. Doğa ne kadar sağlıklı olursa bizler de o kadar sağlıklı oluruz. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak tabiata önem veriyoruz. Bu dönemde diğer etkinlikleri iptal etmişken bu törenleri yapıyor olmamızın tek sebebi de vatandaşlarımıza doğanın önemini bir kez daha hatırlatmaktır. Bulunduğunuz her alanı sizler de yeşillendirin. Ağaç dikin. Bir ağaçtan ne olacak demeyin. Tabiata lütfen sahip çıkın” diye konuştu.

emr_6828.jpg
Törenin ardından eline küreği alan Başkan Yaşar, mahalle sakinleriyle birlikte ağaç dikti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı01 Ekim 2020 Perşembe 00:35
  • Şık mekanlar şık Pursaklar30 Eylül 2020 Çarşamba 06:04
  • Sağlıklı spor imkânı30 Eylül 2020 Çarşamba 06:03
  • Yol çalışmaları başladı30 Eylül 2020 Çarşamba 06:02
  • ÇASKİ ekipleri ile buluştu30 Eylül 2020 Çarşamba 06:01
  • Miniklere süt sürprizi30 Eylül 2020 Çarşamba 06:00
  • Modern pazarlarına bir yenisi ekleniyor30 Eylül 2020 Çarşamba 04:38
  • Mamak Belediyesi’nden HES Kodu Uygulaması30 Eylül 2020 Çarşamba 03:36
  • Şampiyonlarını ağırladı30 Eylül 2020 Çarşamba 02:33
  • Bir telefonla yardıma koşuldu30 Eylül 2020 Çarşamba 01:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti