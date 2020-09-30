300 ağaç toprakla buluştu

Yenimahalle Belediyesi, pandemi sebebiyle kültür sanat etkinliklerine ara verse de yeşile yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Batıkent Ergazi Mahallesi’nde 20’si Leylandi 50’si Ihlamur olmak üzere 300 ağaç toprakla buluşturuldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde 100. Yıl 23 Nisan Çocuk Parkı’nda sosyal mesafe kurallarına uygu olarak düzenlenen törene; Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras ile meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Tabiata lütfen sahip çıkın

Parkı gezen ve kısa bir konuşmayla mahalle sakinlerini selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sonbahar süresince belediyeye ait tüm boş alanların ağaçlandırılacağını müjdeledi.

Yaşar “Bugün yaşadığımız ve ne zaman biteceğini bile kimsenin kestiremediği bu virüs illeti de diğer tüm bulaşıcı hastalıklar da el birliği ile katlettiğimiz doğanın, bozulan düzenin sonuçlarıdır. Doğayı tahrip ederseniz, ağaçları keserseniz, suyu, toprağı, havayı kirletirseniz bugün korona olur yarın başka bir virüs. Doğa ne kadar sağlıklı olursa bizler de o kadar sağlıklı oluruz. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak tabiata önem veriyoruz. Bu dönemde diğer etkinlikleri iptal etmişken bu törenleri yapıyor olmamızın tek sebebi de vatandaşlarımıza doğanın önemini bir kez daha hatırlatmaktır. Bulunduğunuz her alanı sizler de yeşillendirin. Ağaç dikin. Bir ağaçtan ne olacak demeyin. Tabiata lütfen sahip çıkın” diye konuştu.



Törenin ardından eline küreği alan Başkan Yaşar, mahalle sakinleriyle birlikte ağaç dikti.