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'300 fabrika' iddialarına 'yerinde' yanıt

Gaziantep'te 300 fabrikanın açılış töreninin ardından tesislerin yeni olmadığına ilişkin iddialar ortaya atılınca, Bakan Varank'tan "Türk sanayisinin gücünü yerinde görmek isteyenlere Gaziantep OSB'nin kapıları açık." daveti geldi.
'300 fabrika' iddialarına 'yerinde' yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabında, "Lokanta, eczane ve market dediğiniz o üç yatırım burada. Yalnızca bu üç tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir." ifadelerini kullanarak, kurulan tesislerin fotoğraflarını paylaştı. 

Varank'ın paylaşımında, Gaziantep'te Haziran 2016'da 338 bin 199 olan aktif SGK’lı çalışan sayısının, Haziran 2020'de 408 bin 866'ya yükseldiği yer aldı.

Bakan Varank’ın açıklamalarının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül de beraberindeki heyetle açılan tesisleri yerinde inceledi ve iddialara yanıt verdi.

Vali Gül, ziyaret sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek ile OSB'de basın toplantısı düzenledi.

Yapılan eleştirilere değinen Vali Gül, "Firmanın isimlerine bakıyorlar ve internetten onun kuruluşuna bakıyorlar. Deniliyor ki '1960, 1970, 1980'da kurulan bir firmanın şimdi açılışı yapılıyor.' Biz 300 firma açmadık biz 300 tesis açtık. Bunun içinde 10, 50,100 yıllık firmalar var." dedi.

"Lokanta gezme" iddiaları
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere açılışı yapılan tesisler arasında lokanta, eczane ve market olduğuna dair iddialarla ilgili konuşan Gül, "Burası gastronomi kenti. Gaziantep yemekleri hazır dondurulmuş gıda olarak dünyanın her yerine ihraç ediliyor. 100 milyon cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Eczane denilen yer... Kendisi eczacı ama bebek bezi üretiyor. Kurduğu ve en son aldığı makine 5 milyon dolar." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, ilçelerde resmi açılış töreni yapılmayan 46 fabrikayı listeye koymadıklarının altını çizerek, "Gaziantep'te sanayide kullanılan enerji son 3 yılda yüzde 35 arttı. Türkiye'de OSB'lerde kullanılan toplam elektriğin yüzde 8'i Gaziantep OSB'de kullanılıyor. Gaziantep genelinde hem sanayide hem de diğer sektörlerde toplamda 70 bin ilave istihdam var, hem de pandemiye rağmen." bilgisini paylaştı.

Fabrikaların açılışı için valilik olarak Cumhurbaşkanlığına teklifte bulunduklarını belirten Gül, "Valilik olarak teklif ettiğimiz isimlerin, fabrikaların arkasındayız. Olmayan bir şeyi teklif etmedik, açmadık, göstermedik." ifadesini kullandı.

"Güneş balçıkla sıvanmaz"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise güneşin balçıkla sıvanmayacağını vurgulayarak, "Ankara'da masa başında oturup Gaziantep ile ilgili yorum yapanları ben buraya davet ediyorum. Gelsinler, buradaki üretim ve istihdamı görsünler." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Ünverdi, kentin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını ifade ederek, "Gücümüz ortada. Biz sanayimizi daha nasıl rekabetçi yaparız bunun derdindeyiz. Birçok noktada derecelerimiz var. Ben sanayicilerime güveniyorum." diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım, kentte 300 fabrikanın bulunduğunu ve bunda yanlışın olmadığını söyleyerek, "Biz odaların esas görevi sanayici üyelerimizin önündeki taşları temizlemek. Bunların hepsi bizim üyemiz. Elektrik, ihracat ve istihdam rakamlarına baktığımızda bu artış çok net görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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