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300 üniversite öğrencisine aylık 150 TL burs 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle geçtiğimiz yıl kurulan Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, bu eğitim öğretim yılında burs alacak öğrenci sayısını 300’e çıkardı.
300 üniversite öğrencisine aylık 150 TL burs 

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan ve eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle geçtiğimiz yıl kurulan KAHEK, ilçedeki hayırseverleri bir araya getirmişti. KAHEK bu kapsamda, geçtiğimiz yıl 150 üniversite öğrencisine aylık 150 TL burs vermişti. Burs almaya hak kazanan öğrenciler KAHEK tarafından yapılan şeffaf ve objektif mülakatlarla belirlenmişti. Burs imkanından Ankara’daki ve Türkiye’deki değişik üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler faydalanmıştı. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi için aranan tek kriter ise öğrencinin ihtiyaç sahibi olması ve Kahramankazan’da ikamet etmesi olmuştu. 

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Öğrenci sayısı 300’e yükseltildi
Başkan Oğuz’un onursal başkanlığını yaptığı KAHEK, bu eğitim öğretim yılında burs alacak öğrenci sayısını ikiye katladı. Dernek önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte burs alacak öğrenci sayısını 300’e yükseltti.

İnşallah 1000’e yükselteceğiz
Başkan Oğuz, kendilerine gelen en önemli isteklerden birinin de burs olduğunun altını çizerek, ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlayabilmek amacıyla KAHEK’in kurulmasına öncülük ettiğini anımsattı. KAHEK’in geçtiğimiz yıl kurulmasının ardından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerle hayırseverleri bir araya getirdiğini anlatan Oğuz, “Belediyemizden tek kuruş katkı almadan öğrencilerimize burs vermeye başladık. Hayırseverlerimize ve dernek üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. KAHEK’in tek amacının ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatları boyunca yardım edebilmek olduğunu vurgulayan Oğuz, “Dernek faaliyetlerini tamamen şeffaf bir ortamda sürdürüyor. Derneğe yapılan bağışlar ve dernekten verilecek tüm burslar internet sitesi üzerinden anlık olarak ilan ediliyor” dedi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında burs alacak öğrencilerin sayısını 300’e yükseltmelerinin kendilerini son derece mutlu ettiğini anlatan Oğuz, ilerleyen süreçte burs miktarını ve burs alan öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, “İnşallah burs imkanını ilk, orta ve lise öğrencilerimizle de buluşturacağız. KAHEK’ten bur alan öğrenci sayısını 1000’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Oğuz, burs imkanından faydalanabilmenin tek şartının ise Kahramankazan’da ikamet etmek olduğunu söyledi.  

Eğitim hayatlarına katkı sunacak
KAHEK Başkanı Harun Candan da, derneğin ilçedeki üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına önemli bir katkı sunacağını belirterek, “Bu anlamlı hizmetin ilçemize kazandırılmasından dolayı Başkanımız Serhat Oğuz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi. 

Başvurular sürüyor
KAHEK, öğrencilerden gelen burs başvurularını almaya başladı. KAHEK’in önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere burs vermeye başlayacak. 10 Eylül’e kadar sürecek başvurular, KAHEK’in “www.kahramankazaneksyd.com” adresinden yapılabilecek. Başvuruların ardından düzenlenecek mülakatlar sonucu burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenerek ilan edilecek.  

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