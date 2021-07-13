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31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı

Gaziantep para koleksiyoneri Esat Kaplan, 31 yıldır 200 ülkeden topladığı 4 ton ağırlığındaki paraları, 'Devr-i Alem Para Müzesi' adını verdiği 18 odalı tarihi evde sergiliyor.
31 yılda 200 ülkeye ait 4 ton para topladı

Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan Esat Kaplan, ziyaret ettiği ülkelere ait paraları topladı. Zaman içinde koleksiyon oluşturan Kaplan, 15 yıl önce Türkiye'ye döndü. Memleketi Gaziantep'e yerleşen Kaplan, topladığı paraları sergilemeye karar verdi. Karagöz Mahallesi’nde 'Devri Alem Para Müzesi' adını verdiği 18 odalı tarihi evi kiralayan Kaplan, kavanozlara koyduğu paralarını raflarda sergilemeye başladı.

Hollanda'da başladığı koleksiyonuna Türkiye'de de devam eden Esat Kaplan, paraların bazılarını uluslararası uçuş yapan pilotların desteğiyle artırdığını belirterek, "Türkiye'ye döndükten sonra elimdeki para koleksiyonunu değerlendirmek istedim. 12 yıl önce bu paraları sergilemem ve insanların tanıması için müze oluşturdum. Bu arada koleksiyonumu duyanlar da destek verdi, bazı pilotlar yurt dışı uçuş yaptıkları ülkelerden paralar getirdi. 200 ülkenin paralarını burada sergiliyoruz. Şu anda dünyanın en büyük para koleksiyonuna sahibim diyebilirim. Bu koleksiyon aynı zamanda tarihi bir arşiv özelliği taşıyor" dedi.

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PARALARDAKİ DETAYLAR

Esat Kaplan, paraları farklı bir gözle incelemek gerektiğini anlatarak, her paranın üzerinde insana bilgi veren bir figür olduğunu belirtti. Paraların özellikle arka yüzünde gelir kaynakları, doğal güzellikleri, devlet başkanları ve tarihteki önemli anların yer aldığını söyleyen Kaplan, "Müzemiz Gaziantep'te 12'nci yılını doldurdu. Burada birçok ülke ve döneme ait paraları sergiliyoruz. Paralara farklı bir gözle bakılmalı. Burada uzun süredir insanlara paralar üzerindeki detayları anlatıyoruz. Pandemi döneminde uzun süre kapalı kaldık. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla müzemizin ziyaretçi sayısı düştü. Kısıtlamaların kalkmasıyla insanlar müzeye gelerek paraları inceliyor. Yılda ortalama 5 bin kişi buraya gelerek paraları yakından inceliyor" diye konuştu.

15 TEMMUZ HATIRA PARALARINI SOKAKTA SERGİLİYOR

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bastırılan 1 TL'lik hatıra paralarını da müzenin sokağa bakan duvarında sergileyen Esat Kaplan, darbe girişimini unutturmamak adına paraları müze dışında sergilediğini ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, halkın o günü hatırlaması için farkındalık sağladığını ifade eden Kaplan, genç nesle unutturmamak adına tarihi paraların yeniden basılmasını da isteyerek, "Bu paranın arka tarafındaki figürlerde milletin bayrağına sahip çıkması anlatılıyor. Normalde müzemizde sergiliyorduk ama 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle halkın hatırlaması için bu paraları müzemizin bulunduğu sokağa taşıdık" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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