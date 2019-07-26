  • BIST 102.837
  • Altın 258,712
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

31 yıldır evlerine elektrik ve su bağlatamadılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, babalarından kalan tapulu arazileri içindeki müstakil 3 eve sit alanında kaldığı gerekçesiyle 31 yıldır elektrik ve su bağlatamayan 5 kardeş, mağdur olduklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi.
31 yıldır evlerine elektrik ve su bağlatamadılar

Marmaris'in 747 nüfuslu turistik mahallesi Turgut'a 1988 yılında elektrik ve su verildi. Ancak, Turgut ile Selimiye mahalleleri arasındaki Delikli Yol Mevkisi’ndeki Salih, Gülizar, Hasan, İbrahim ve Şaban İpil kardeşlere, babalarından kalan, bir asırdır sahibi oldukları tapulu arazideki 3 eve, sit alanında olduğu gerekçesiyle 31 yıldır elektrik ve su bağlanmadı. İpil ailesinin fertleri, her genel ve yerel seçimlerde oy istemeye gelen belediye başkan ve milletvekili adaylarına sıkıntılarını anlatıp, çözüm için yardım istemelerine rağmen bir sonuç alamadı. Turgut Mahalle Muhtarı Ümit Kaya'nın, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Marmaris Belediyesi ve birçok yetkili kuruma gerek resmi yollardan dilekçe ile başvurması, gerekse de pek çok kez sözlü olarak ailenin mağduriyetini bildirip, sorunun çözümünü istemesi de sonuçsuz kaldı.

soz23.jpg

Evlerine elektrik ve su bağlanma umutlarını yitiren 5 kardeşten Gülizar İpil, çareyi toplam 4 bin lira borçlanarak, bir buzdolabı ile lambayı çalıştırabilecek enerjiyi üretecek güneş paneli ile 2 tonluk bir su deposu yaptırmakta buldu. İpil'in kardeşleri ise her gün motosikletle 15 kilometre yol giderek Turgut Şelalesi'nden 19 litrelik damacanalarla evlerine içme ve kullanma suyu taşıyor.

SÖZÜN BİTTİĞİ NOKTA

Balıkçılık yaparak ve ormandan topladıkları ıhlamurları işleyerek geçimlerini sağlamaya çalışan kardeşlerden Salih İpil (57), "3 bin metrekareyi bulan arazimizde babamızdan kalma tapulu 3 ayrı evde 3'ü evli, 5 kardeş yaşıyoruz. Burada daha önce bizlere komşu başka 2 hane daha vardı. Su ve elektrik sorunu çözülmeyince burayı terk etmek zorunda kaldılar. Babadan kalma evlerimizi terk etmemek için mücadele veriyoruz. Sorunun çözülmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Gittiğimiz kurumlar, 'sit alanı' dedi. Kardeşlerimle yaşadığımız 3 hane ve arazimiz tapuludur. Muhtarımız da çok uğraştı ama evlerimize su ve elektrik bağlatabilmek için bir sonuca ulaşamadı. Tek isteğimiz bir an önce su ve elektriğe kavuşmak. Yetkililerin çağrımızı duymasını istiyoruz" dedi.

soz6.jpg

Gülizar İpil ise, "Bulunduğumuz yere 5 kilometre mesafedeki Selimiye Mahallesi ve 3 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'nde elektrik, su var ama bizde yok. Elektrik olmadan idare edebiliriz ama su olmadan olmuyor. Bölgede su kaynağı olmadığı için arazimizi de ekemiyoruz. Kısıtlı bir yaşantımız mevcut" diye konuştu.

MUHTAR, ÇÖZÜM BULUNMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Telefonla açıklama yapan Turgut Mahalle Muhtarı Ümit Kaya, "Birçok kez resmi ve sözlü olarak, su ile elektrik verilmesi için talepte bulunmama rağmen şimdiye kadar bir sonuca ulaşamadım. Burada oturan 5 haneden 2'si evlerini terk etti. 3 evde oturanlar ise kardeşler. Bu kardeşler, geçimlerini balıkçılık ve gözü gibi baktıkları ormandan çıkartmaya çalışıyorlar. Bu kardeşler burayı terk ederse, buradaki ormanlık alanlar da sahipsiz kalacak. Belediye ve diğer kurumların bir an önce buna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira26 Temmuz 2019 Cuma 14:01
  • Boğaz'ın 'sosyete çaycısı'26 Temmuz 2019 Cuma 12:51
  • Sibirya'nın bilinmeyenlerini birlikte araştırıyor26 Temmuz 2019 Cuma 12:45
  • Çay ocağındaki 'köy müzesi'26 Temmuz 2019 Cuma 12:43
  • İran sınırındaki köyüne dönüp üretici oldu26 Temmuz 2019 Cuma 12:40
  • "Yarasa adam uçuşuyla" heyecanlandırdı26 Temmuz 2019 Cuma 12:36
  • Akbabalar 'Doğu'nun Çukurova'sını mesken tuttu26 Temmuz 2019 Cuma 12:31
  • Ata yadigarı atlı okçuluğun kadın temsilcileri26 Temmuz 2019 Cuma 12:28
  • Şampiyonluk için Muş'un dik yamaçlarına tırmanıyor26 Temmuz 2019 Cuma 12:24
  • Gevaş yaylalarında 'kırkım' zamanı26 Temmuz 2019 Cuma 12:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti