31 yıldır evlerine elektrik ve su bağlatamadılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, babalarından kalan tapulu arazileri içindeki müstakil 3 eve sit alanında kaldığı gerekçesiyle 31 yıldır elektrik ve su bağlatamayan 5 kardeş, mağdur olduklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi.

Marmaris'in 747 nüfuslu turistik mahallesi Turgut'a 1988 yılında elektrik ve su verildi. Ancak, Turgut ile Selimiye mahalleleri arasındaki Delikli Yol Mevkisi’ndeki Salih, Gülizar, Hasan, İbrahim ve Şaban İpil kardeşlere, babalarından kalan, bir asırdır sahibi oldukları tapulu arazideki 3 eve, sit alanında olduğu gerekçesiyle 31 yıldır elektrik ve su bağlanmadı. İpil ailesinin fertleri, her genel ve yerel seçimlerde oy istemeye gelen belediye başkan ve milletvekili adaylarına sıkıntılarını anlatıp, çözüm için yardım istemelerine rağmen bir sonuç alamadı. Turgut Mahalle Muhtarı Ümit Kaya'nın, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Marmaris Belediyesi ve birçok yetkili kuruma gerek resmi yollardan dilekçe ile başvurması, gerekse de pek çok kez sözlü olarak ailenin mağduriyetini bildirip, sorunun çözümünü istemesi de sonuçsuz kaldı.

Evlerine elektrik ve su bağlanma umutlarını yitiren 5 kardeşten Gülizar İpil, çareyi toplam 4 bin lira borçlanarak, bir buzdolabı ile lambayı çalıştırabilecek enerjiyi üretecek güneş paneli ile 2 tonluk bir su deposu yaptırmakta buldu. İpil'in kardeşleri ise her gün motosikletle 15 kilometre yol giderek Turgut Şelalesi'nden 19 litrelik damacanalarla evlerine içme ve kullanma suyu taşıyor.



SÖZÜN BİTTİĞİ NOKTA



Balıkçılık yaparak ve ormandan topladıkları ıhlamurları işleyerek geçimlerini sağlamaya çalışan kardeşlerden Salih İpil (57), "3 bin metrekareyi bulan arazimizde babamızdan kalma tapulu 3 ayrı evde 3'ü evli, 5 kardeş yaşıyoruz. Burada daha önce bizlere komşu başka 2 hane daha vardı. Su ve elektrik sorunu çözülmeyince burayı terk etmek zorunda kaldılar. Babadan kalma evlerimizi terk etmemek için mücadele veriyoruz. Sorunun çözülmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Gittiğimiz kurumlar, 'sit alanı' dedi. Kardeşlerimle yaşadığımız 3 hane ve arazimiz tapuludur. Muhtarımız da çok uğraştı ama evlerimize su ve elektrik bağlatabilmek için bir sonuca ulaşamadı. Tek isteğimiz bir an önce su ve elektriğe kavuşmak. Yetkililerin çağrımızı duymasını istiyoruz" dedi.





Gülizar İpil ise, "Bulunduğumuz yere 5 kilometre mesafedeki Selimiye Mahallesi ve 3 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'nde elektrik, su var ama bizde yok. Elektrik olmadan idare edebiliriz ama su olmadan olmuyor. Bölgede su kaynağı olmadığı için arazimizi de ekemiyoruz. Kısıtlı bir yaşantımız mevcut" diye konuştu.



MUHTAR, ÇÖZÜM BULUNMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ



Telefonla açıklama yapan Turgut Mahalle Muhtarı Ümit Kaya, "Birçok kez resmi ve sözlü olarak, su ile elektrik verilmesi için talepte bulunmama rağmen şimdiye kadar bir sonuca ulaşamadım. Burada oturan 5 haneden 2'si evlerini terk etti. 3 evde oturanlar ise kardeşler. Bu kardeşler, geçimlerini balıkçılık ve gözü gibi baktıkları ormandan çıkartmaya çalışıyorlar. Bu kardeşler burayı terk ederse, buradaki ormanlık alanlar da sahipsiz kalacak. Belediye ve diğer kurumların bir an önce buna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.