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316 kişi iş sahibi oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 316 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladıklarını söyledi.
316 kişi iş sahibi oldu

Altınok, “Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz her geçen gün daha fazla hemşehrimize dokunup daha fazla iş imkânı sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle piyasada meydana gelen daralmayla birlikte yaşanan işsizlik sıkıntısına çözüm bulmak için Kariyer Ofisimiz yoğun bir mesai harcıyor” dedi.

“İŞ TALEPLERİ İÇİN SORUMLULUK ALDIK”

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşanan normalleşmeyle birlikte iş başvuru sayısında yaşanan artışa da işaret eden Altınok, vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini söyledi. Altınok, İstihdam seferberliği kapsamında 7 ay önce hizmete başlayan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 9 bin 313 kişiden 316’sına Ankara’da ki çeşitli firmalardan iş imkânı sağladıklarını da kaydetti.

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HEM YÜZ YÜZE HEM ONLİNE BAŞVURU 

Vatandaşın hem yüz yüze form doldurarak hem de kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden belediye hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi’ne başvuru yapabildiğini hatırlatan Altınok şunları söyledi:
“Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkânı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanlara, yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da belediyemiz tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet almaktadırlar.” 
 

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