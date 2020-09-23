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31'inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi

KONYA'daki alışveriş merkezinde intihar girişiminde bulunan Mehmet H. (33), yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından polis tarafından ikna edildi.
31'inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi’nde meydana geldi. Caddedeki alışveriş merkezine giden Mehmet H., yüksek bir yere çıkarak intihar edeceğini söyledi. Mehmet H.’yi gören güvenlik görevlileri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mehmet H.'nin atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Polislerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Mehmet H., ekonomik ve ailevi sorunlar yaşadığını ileri sürerek aşağıya inmemek için direndi. Bu sırada çok sayıda kişi ise  Mehmet H.'yi görüntülemeye çalıştı. Mehmet H., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Polis kayıtlarına göre Mehmet H.'nin daha önce de 30 kez intihar girişiminde bulunduğu ve bunun dışında da 18 farklı olayla ilgili suç kaydının olduğu belirtildi.

Mehmet H.'nin bu yöntemle yardım topladığı da kaydedildi. Mehmet H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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