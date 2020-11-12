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32 aileye 1 milyon destek

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz, 2020 yılında ORKÖY projesiyle 32 aileye 1 milyon 045 bin 280 TL kredi desteği verildiğini belirtti.
32 aileye 1 milyon destek

Verilen ORKÖY kredileri ile daha çok insana hizmet sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten İşletme Müdürü Alper Yılmaz, "ORKÖY projesiyle Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğünce 2020 yılında 32 aileye toplam da 1 milyon 045 bin 280 TL kredi verilerek destek sağlandı" dedi.

23f521ff-4f51-4d49-957f-28efa34c5b87.jpgYılmaz," Orman Genel Müdürlüğümüz kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza destek olup, onların hayatına bir nebze de olsa refah getirmek için imkanlar oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızda bu imkanı iyi değerlendirip, kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Amacımız daha çok ailemize ulaşmak, daha çok insanımızın yüzünü güldürmek ve yeni istihdam alanları oluşturmak. Bizlerde Orman İşletme Müdürlüğümüz olarak köylerde yaşayan insanımızın sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için desteğimizi sürdüreceğiz " diye konuştu.

Vatandaşlar verilen krediler ile daha rahat koşullarda bir yaşam elde etmelerine katkı sağlayan Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ORKÖY projesi ile ilgili yaptığı açıklamada; Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğümüzce Kızılcahamam’a bağlı Başören, Kırkırca, Kırköy, Otacı, Salın, Semer, Tahtalar ve Süleler mahallerimiz  olmak üzere 8 mahallede toplam 32 haneye 209.056 TL’si hibe olmak üzere toplam 1.045.280 TL süt sığırcılığı maksadıyla ORKÖY kredisi verilerek köylülere hayvancılık konusunda destek sağlanmıştır. Orman İşletme Müdürümüz başta olmak üzere İşletme çalışanlarına tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Destek alan vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum dedi.

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