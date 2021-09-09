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32 bin metrekarelik park 

Yenimahalle Serhat Mahallesi’ndeki 32 bin metrekarelik, çevresi konutlarla çevrili ve uzun zamandır atıl durumda bulunan  alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından park haline getirildi. 
32 bin metrekarelik park 

32 BİN METREKARELİK BOŞ ALAN DEĞERLENDİRİLDİ, BİNİ AŞKIN AĞAÇ DİKİLDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Yenimahalle’de bulunan ve yıllardır atıl durumdaki 32 bin metrekarelik alanı bölge halkının keyifli zaman geçirmesi için kısa sürede çalışmaları tamamlayarak hizmete açtı.

Yenimahalle 1297. Cadde ve 1316. Cadde ile 1296. Sokak arasına yapılan park, koşu yolu, çocuk oyun alanı ve kamelyalarıyla 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Parkın içerisine 350 adet yapraklı ağaç, 700 adet ibreli ağaç dikilirken 25 bin metrekarelik de çim alan oluşturuldu.

Bölge halkının ihtiyaç duyduğu ve severek kullanacakları bir yeşil alan oluşturduklarını belirten Peyzaj Mimari Duygu Terzi, “Parkımız çok güzel oldu. 32 bin metrekarelik alanı var. Tam konutların ortasında kullanım açısından halkımıza çok güzel hizmet edeceğini düşünüyoruz. Parkımız koşu yoluyla, çocuk oyun alanıyla, kamelyalarıyla gerçekten güzel bir alan oldu. Umarım vatandaşlar severek kullanır” dedi.

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SULAMA SİSTEMİNDE TASARRUF SAĞLANIRKEN KURAKLIĞIN DA ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Park içinde yağmur suyu hasadı projesini hayata geçirdiklerini belirten Kontrol Mühendisi Emre Yorulmaz, şu bilgileri verdi:
“Yağmur suyu hasadı projesi burada uygulanıyor. Belediyemizce deneme aşamalarından geçip uygulama aşamasına gelindi. Parkımızın sert zeminlerinin altına döşenen drenaj hatları sayesinde parkın içinde bulunan depoya yağmurlu günlerde su toplanıyor. Parkın sulamasında tasarruf sağlayan bu proje ile amacımız yaşanacak kuraklığa da bir nevi çözüm olmak.”

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