33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen 55 ülkeden 2 bin 465 sporcunun Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda erkeklerde Polat Uzer Turnalı, kadınlarda ise Nida Eliz Üstündağ birinci oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilen, Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı, bu yıl 33. kez düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan yarışta, Türkiye'nin haricinde çoğunluğu Rusya ve Ukraynalı olmak üzere 55 ülkeden 668'i kadın, bin 797'si erkek olmak üzere 2 bin 465 katılımcı kulaç attı.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Başkanı Husain Al Musallam ile protokol üyeleri verdi.

Kanlıca İskelesi'nde başlayan 6,5 kilometrelik yarış, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erdi.

Yarışı 38 dakika 22 saniyelik derecesiyle Polat Uzer Turnalı erkekler genel klasman birincisi oldu. Mustafa Sevenay, 39.57'lik derecesiyle ikinci, Çağatay Alper Üstününal ise 40.32'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar genel klasmanda da 40.55'lik derecesiyle 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan Türkiye rekortmeni milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ birinci geldi. Hilal Zeyneb Saraç 41.19'luk derecesiyle ikinci, Ukraynalı Hanna Pasichnyk ise 41.20'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkekler genel klasmanda dereceye giren sporculara ödüllerini Bakan Kasapoğlu, TMOK Başkanı Erdener ile FINA Başkanı El Musallam verdi.

Kadınlar genel klasman ödüllerini ise Vali Yardımcısı Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.

Erdener: Katılan herkes için eşsiz bir deneyim

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Asya ile Avrupa arasında yapılan yarışın eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdener, organizasyonun çok önemli bir gelenek olduğunu aktararak, "Bu yıl 33. kez düzenlediğimiz Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışı'mıza 2 bin 500'e yakın sporcu katıldı. Gerek İstanbul ve ülkemizin tanıtımı gerekse Türk sporu açısından sürdürülen bir gelenek. Katılan herkes için eşsiz bir deneyim. TMOK olarak bu büyük organizasyonu bir kez daha güzel kentimizde gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Ümit ediyorum katılanların tümü İstanbul'dan çok güzel anılarla ayrılacaklar. Yabancı konuklarımız bu eşsiz deneyimi yaşamanın büyük mutluluğu içinde. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Birincilerin görüşleri

Erkekler genel klasman birincisi olan Bursa Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Polat Uzer Turnalı, yarışın kendisi açısından güzel geçtiğini söyledi.

Organizasyonun keyifli geçtiğini belirten 19 yaşındaki sporcu, "Çok güzel bir yarıştı. Çok büyük bir organizasyondu. Daha önce böyle bir organizasyona katılmamıştım. Bugün çok büyük bir keyif aldım. Birkaç kez ters akıntıya yakalandım. Ancak genelde ortadan yüzdüm ve akıntı arkadan geldi. Su çok soğuk değildi." diye konuştu.

Milli yüzücü, hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu anlatarak, "Açık suda ve havuzda milli sporcuyum. Paris 2024'e gitmeyi çok istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlarda birinci olan Galatasaray Kulübü sporcusu Nida Eliz Üstündağ, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na ilk kez katıldığını belirterek, "Çok farklı bir deneyimdi. Normalde havuzda yüzüyorum. Rio 2016'da 200 metre kelebekte ülkemizi temsil ettim. Bu yarışa ilk kez katılıyorum. Denizde olmak çok keyif vericiydi. Akıntıyı takip etmeye çalıştım. Çoğunlukla tek başıma yüzdüm. Birini takip edemedim. Etrafımda birini gördüğümde kaybolmadığımı ve doğru yolda olduğumu anladım. Yüzmeme destek olan Kayseri TOHM, Galatasaray Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu ile bu organizasyonu düzenleyen TMOK'a teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

İlk deneyimine rağmen derecesinin iyi olduğunu kaydeden Nida Eliz, "İstanbul Boğazı'nda yüzmek harikaydı ama gözlüğüm buğulandığı için etrafın keyfini çıkaramadım. Bu manzarayı daha keyifli bir şekilde görmek isterdim. Çanakkaleliyim ve Çanakkale Boğazı'nı biliyorum. İstanbul Boğazı'nı geçmek ve bunu şampiyon olarak tamamlamak çok güzeldi." diyerek sözlerini tamamladı.