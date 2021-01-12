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330 çift “Evet” dedi

Kahramankazan'da geride bıraktığımız 2020 yılında 330 çift dünyaevine girdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, 70'ye yakın çiftin nikâhını kıydı.
330 çift “Evet” dedi

Yaklaşık 56 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 2020 yılında 330 çift dünyaevine girdi. Çiftler, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım attı. Talepte bulunan çiftlerin nikahları, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle “kahramankazan.bel.tr” internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anımsattı
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Oğuz, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “çok çocuk” tavsiyesini çiftlere anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum” dedi. Başkan Oğuz bu kapsamda, 70’e yakın çiftin nikahını bizzat kıydı. 

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Kadına karşı şiddetin karşısındayız
Başkan Oğuz ayrıca, kıydığı nikahlarda, kadına karşı şiddet olaylarına da dikkati çekerek, “Çiftlerimize özellikle de damatlarımıza, kadına karşı şiddet olaylarını anımsatarak, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Onlara karşı her türlü şiddet olayının karşısındayız” diyor. Oğuz, evlenen tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilediğini belirterek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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