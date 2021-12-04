34 askeri öğrenci ankesörcü çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT Ulus yerleşkesini işgale kalkışan 34 askeri öğrencinin, FETÖ metodu olan ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan arama ve aranmaları ortaya çıktı.

15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul'da TRT Ulus yerleşkesini işgale kalkışan 34 askeri öğrencinin, FETÖ'nün örgütsel arama metodu olan "ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan" arama ve aranmalarının olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca HTS kayıtları incelemelerinde de bu askeri öğrencilerin ABD, Yunanistan ve Almanya olmak üzere FETÖ'nün yuvalandığı ve firari FETÖ'cülerin barındığı ülkelerden defalarca arandıkları tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA KOYDU

TRT Ulus yerleşkesini basan eski askeri öğrencilerin Silivri'de yargılandığı davadaki tanık beyanları ve bilirkişi raporları, sanıkların FETÖ ile olan illiyet bağını ortaya koydu.

Sanıkların arama kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporlarına göre; sanıkların tamamı askeri öğrenciyken ankesörlü hatlardan aranmış ve tatil günlerinde de kendileri sabit hatları aramış.

ANKESÖR VE BÜFE KAYITLARI VAR

Bilirkişi raporlarına göre sanıklar A.S.Ö.'nün 20, A.D.S.'nin 26, A.S'nin 56, B.Y.'nin 6, C.C.'nin 4, C.E.'nin 66, E.G.'nin 110, E.D'nin 32, F.A.'nın 15, F.D'nin 30, H.İ.A.'nın 42, H.K.'nın 51, H.Ç.'nin 71, H.K.'nın 31, M.A.İ.'nin 34, M.A'nın 47, M.A.'nın 2, M.F.Ç.'nin 30, M.H.E.'nin 15, M.R.Ç.'nin 36, M.T.N.'nin 8, M.U.'nun 59, M.Y.'nin 4, M.Ç.'nin 7, M.B.'nin 11, M.C.G.'nin 42, N.M.'nin 51, O.U.'nun 28, S.A.Ş.'nin 30, S.Ç.'nin 29, S.K.'nın 81, Ş.K.'nın 147, T.Ç.'nin 24 ve U.G.'nin 26 kez ankesör ve büfe hatlarından FETÖ'cülerle irtibat kurduğu ortaya çıktı.

PENSİLVANYA'DA RÜTBE TÖRENİ

Ankesör ve büfe gibi sabit hatların yanı sıra ABD, Yunanistan ve Almanya'dan da arandıkları tespit edilen sanıkların FETÖ bağı, tanık ifadeleriyle de ortaya konuldu.

Tanıklar, sanıklardan birinin askeri okulda çok başarılı olduğu için ABD'ye götürüldüğünü, orada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürüldüğünü ve kendisine rütbe töreni yapıldığını öne sürdü.