34 ilde operasyon: 377 gözaltı

Son bir haftada 34 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 377 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı.

Operasyonlarda 88 kilogram esrar, 8 kilogram eroin, 48 kilogram kokain, 31 kilogram afyon sakızı, 5 kilogram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, ayrıca 377 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 8 tabanca ve tüfek ile 17 bin 502 liraya el konuldu.