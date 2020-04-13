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34 ilde operasyon: 377 gözaltı

Son bir haftada 34 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 377 şüpheli gözaltına alındı.
34 ilde operasyon: 377 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı. 

Operasyonlarda 88 kilogram esrar, 8 kilogram eroin, 48 kilogram kokain, 31 kilogram afyon sakızı, 5 kilogram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, ayrıca 377 şüpheli gözaltına alındı. 

Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 8 tabanca ve tüfek ile 17 bin 502 liraya el konuldu.

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