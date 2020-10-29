34 yıllık parka yeni siluet

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, 1986 yılından beri çocukları ağırlayan Adile Teyze Parkı’nı da yeni nesil oyun gruplarıyla baştan aşağı yeniledi.

Ragıp Tüzün Caddesi’nde 34 yıldır çocuk kahkahalarına ev sahipliği yapan Adile Teyze Parkı, rengarenk yeni imajıyla konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Sağlığa uygun, yeni nesil parklar

Parkı gezen ve bitmek üzere olan çalışmaları yerinde inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her şey çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için. Belediye olarak çocuklarımıza eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata her türlü imkanı sağlıyoruz. Bütün çabamız sağlıklı nesiller yetiştirmek. Şimdi parklarımızı çocukların daha da sağlıklı büyümelerine katkı sağlayacak şekilde dizayn ediyoruz. Hammaddeleri çocuk sağlığına uygun oyun grupları seçtik. Zemin kaplamaları tamamen çocuklarımızın rahatı için tasarlandı. Öte yandan çocuklarımızın ruhsal rahatlaması içinde tüm renkleri parkımızda kullanarak ışıl ışıl bir görüntü yakaladık. Amacımız gelecek kuşaklara yaşanabilir bir şehir bırakmak” dedi.

Bin 700 metrekare alana sahip parkta; renkli ahşap oyun gruplarının yanı sıra çocukların enerjilerini atabilecekleri tırmanma ve engel parkurları ile dinlenme alanları bulunuyor.