340 bin TL'lik altın şal başörtüye büyük ilgi!

Başörtüsünde bir ilk yaşandı; Batman'da bir kuyumcu Dubai'den 22 ayar altından yapılmış başörtüsü getirtti. 340 bin TL değerindeki altın şal - başörtü kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Başörtüsünde bir ilk yaşandı; Batman 'da bir kuyumcu Dubai'den 22 ayar altından yapılmış başörtüsü getirtti. 340 bin TL değerindeki altın şal - başörtü kadınlardan büyük ilgi görüyor. Altın başörtü de denilen altın şalın alıcısı da çıktı. Bir genç sevdiği kız evlilik teklifini kabul ederse altın şal almayı taahhüt etti.

Batmanlı kuyumcu Mehmet Tikiz 'in Dubai’den vitrini için getirttiği altın şal, kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

"ALTIN ŞAL TÜRKİYE'DE SADECE BİZDE VAR"

Altından şal ile ilgili bilgi veren kuyumcu Mehmet Tikiz, "Altın şalı biz Dubai’den getirdik. Dükkanı açarken, farklı bir şeyle açmak istedik ve Dubai’de bir forumda bunu gördük, dikkatimizi çok çekti, etki oluşturacağını düşündük. Altından şal toplam 1 kilo 200 gram, fiyatı da 340 bin lira. İnsanlar buradan geçerken bakıp fotoğraf çekiyor, merak konusu oluyor. Fiyatını soran oluyor, iddiaya giren oluyor, bazen 'Bunu bana alan olursa kesinlikle evlenirim' diyen oluyor, fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edenler oluyor nasıl ki bazı yerlerde fenomen insanlar oluyor ya bu da bir nevi Türkiye’nin maskotu gibi bir şey oldu. Altın şal Türkiye’de sadece bizde var" dedi.

"EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL EDERSE ALACAK"

Tikiz şöyle devam etti: "Bundan birkaç hafta öncesine kadar bir müşteri ciddi bir şekilde buraya gelip pazarlık yaptık, sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettiğinde bunu kesinlikle alacağını söyledi şu an onu bekliyoruz."

"GERÇEKTEN ALAN VAR MI ÇOK MERAK EDİYORUM"

Müşteri Zeynep Bozkurt ise, şunları söyledi:

"Vitrinde altın şalı gördüm ve dikkatimi çekti fiyatını ve ağırlığının ne kadar olduğunu merak ettim ve sormak için girdiğimde 1 kilo 200 gram ve fiyatının da 340 bin lira olduğunu söylediler. Gerçekten alan var mı onu çok merak ediyorum. Biz de sadece bakmakla ve fotoğrafını çekmekle yetindik."