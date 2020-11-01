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35 kilo çikolatayla 113 yıllık gramofonun aynısını yaptı

Antalya'da yaşayan mutfak şefi Ali Keskin, 35 kilo çikolata kullanarak, 113 senelik gramofonun aynısını yapmayı başardı. 3 ayda yapılan gramofon taş plak çalabiliyor. Şef Keskin'in hedefi ise gastronomi olimpiyatlarında altın madalya almak.
35 kilo çikolatayla 113 yıllık gramofonun aynısını yaptı

Antalya'da yaşayan antika meraklısı mutfak şefi Ali Keskin, 30 metrekarelik dükkan kiralayarak, dünyanın farklı noktalarından getirttiği orijinal ve tamamı çalışan binin üzerinde antika parçayla doldurdu. Dükkan içerisinde yalnızca bir kişinin rahat hareket edebileceği kadar alan bırakan Keskin, zamanla mutfaktaki hüneriyle tutkunu olduğu antikacılığı birleştirmek istedi. Şef yardımcıları Cevdet Simav ve Engin Gürdal ile çikolatadan gramofon yapmaya karar veren Keskin, 35 kilogram bitter çikolatayı buharda eriterek, oda sıcaklığında katılaşması için bir hafta bıraktı.

3 AYDA TAMAMLANDI

Çikolatayı ince işçilikle işleyen 3 mutfak sanatçısı, 1907 yılı üretimi bir gramofonu kendilerine örnek aldı. Gramofonun her türlü detayını çikolataya aktaran mutfak sanatçıları, 3 ay sonunda gramofonu tamamladı. Taş plak ile müzik dinletisi de yapan ekip, bu eseri Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleştirilen gastronomi fuarlarında sergiledi. Ekip, son olarak Almanya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Olimpiyatları'na aday oldu. Aynı zamanda Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) milli takımında olan şeflerin şimdi tek amacı, çikolatadan gramofon ile Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutmak.

‘TEK HEDEFİMİZ BİRİNCİLİK’

Yarışmanın takviminin pandemi nedeniyle tam kesinleşmediğini anlatan Ali Keskin, altın madalya hedeflediklerini, tek amaçlarının birincilik olduğunu söyledi. Türkiye'nin gastronomi ve mutfak sanatları konusunda açık ara önde olduğunu aktaran Keskin, “Binden fazla antika parça var dükkanımda. Bu antikalardan en zor ve çok detaylı olan gramofonu çikolatadan yapmak istedik. 3 ay sürdü ve 35 kilo çikolata kullanıldı. Tamamen çikolata, ekstradan bir parça yok içerisinde. En büyük özelliği de çalışıyor olması" dedi.

Mutfak sanatçılarının; gramofonun dışında birçok esere yine çikolatadan hayat verirken tamamen yağdan yapılan bir de heykelleri bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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