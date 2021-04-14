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350 gram susamlı pideler 2.5 TL'den satılıyor

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası geleneksek susamlı ramazan pidesi çıkarıyor. 350 gramlık susamlı pideler 2 lira 50 kuruştan halk ekmek büfelerinde satışa sunuluyor. 
350 gram susamlı pideler 2.5 TL'den satılıyor

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel fabrikada incelemelerde bulundu, pidenin üretim aşamalarını yerinde denetledi. Demirel ekmek üretiminin yanı sıra geleneksel ramazan pidesi de çıkardıklarını belirterek "Piyasada 275 gram ramazan pidesi 3 TL'den satılırken; Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz 350 gramlık pideleri 2 lira 50 kuruştan hemşehrilerimizin sofralarına sunuyoruz. Hemşehrilerimiz hijyenik ortamda, el değmeden üretilen sağlıklı besleyici ve ekonomik ekmek ve pidelerimizi afiyetle tüketebilirler" dedi.

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Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası günlük 15 bin pide üretimi yaparken talebe göre u sayının artırılabileceği ifade ediliyor.

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