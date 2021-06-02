  • BIST 1.431
  • Altın 527,259
  • Dolar 8,5900
  • Euro 10,4901
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

350 jandarmanın katıldığı 'Kasırga' operasyonunda 22 gözaltı

ANTALYA'nın Finike ve Kumluca ilçesinde, 350 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda 22 şüpheli yakalandı.
350 jandarmanın katıldığı 'Kasırga' operasyonunda 22 gözaltı

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Finike ve Kumluca ilçelerinde 28 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. 350 jandarma personelinin katıldığı ‘Kasırga’ operasyonunda 28 şüpheliden 22’si yakalanarak, gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin maddesi, 60 gram hibrit kenevir tohumu, 32 uyuşturucu hap, 20 kullanımlık LSD A4 uyuşturucu madde ele geçirildi. 22 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan işlem başlatılırken, 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden M.İ.’nin mağdurları Finike sahilinde bulunan iş yerinde A.K., B.B. ve M.C.İ. ile zorla alıkoyarak darbettiği, cep telefonlarını izinsiz olarak inceleyerek ele geçirdiği ve verileri sosyal medya hesaplarında paylaştığı, alıkonulan mağdurları darbederek zorla senet imzalattığı tespit edildi. Bu kapsamda yapılan aramalarda ise 4 cep telefonu, pompalı av tüfeği, balta, beyzbol sopası, çok sayıda senet ve boş imza attırılmış kağıt ele geçirildi.

M.İ.’nin iş yerinde yapılan aramada ise FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e ait CD’ler ele geçirildi. Şüpheli hakkında ‘FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak’ suçundan da adli işlem başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silah zoruyla darbedip, senet imzalatan 4 kişi tutuklandı01 Haziran 2021 Salı 23:52
  • Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemedi01 Haziran 2021 Salı 20:58
  • Reyhanlı saldırılarında 'görevi ihmalden' yargılanan 4 sanığa hapis cezası01 Haziran 2021 Salı 20:57
  • Ümraniye'de gaybubet evinde yakanan FETÖ şüphelisi tutuklandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:22
  • Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan firari noterde yakalandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:27
  • Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:34
  • Denizli'de 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:38
  • Bayrampaşa ve Tuzla'da uyuşturucu operasyonları29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:48
  • Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde 6 kaçak yakalandı29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:46
  • İzmir'de 2 milyon TL'lik 'gümrük kaçağı' otomobil ele geçirildi; 1 tutuklama29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti