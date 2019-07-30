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350 milyon fidan diktiler

Etiyopya'da ulusal çapta başlatılan "bir günde 200 milyon ağaç kampanyası" kapsamında hedeflenen rakamın üstüne çıkılarak 353 milyon fidan dikildiği duyuruldu.
350 milyon fidan diktiler

Etiyopya İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 12 saatte 353 milyon fidan dikildiğini belirtti.

Devlet kurumlarınca organize edilen ve halktan büyük destek bulan kampanyayla "bir günde en fazla fidan diken ekip" dalında dünya rekorunun kırılması amaçlandı.

Üst düzey hükümet yetkililerinin yanı sıra Etiyopya'da yaşayan her kesimin fidan dikerek destek olduğu kampanyaya Türk Büyükelçiliği gibi çok sayıda yabancı misyon da katkıda bulundu.

Hükümetin mayıs ayında başlattığı "Yeşil Miras" projesi kapsamında ülkede bu yıl 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Hindistan'da 2016 yılında yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 24 saatte 50 milyondan fazla fidan dikilerek bu alanda rekor kırılmıştı.

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