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37’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı

11 yılda Yenimahalle’ye 36 adet aile sağlığı merkezi kazandıran Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 37’inci sağlık merkezini de Turgut Özal Mahallesi’nde törenle hizmete açtı. 
37’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. 

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Devlet bir bütündür
Turgut Özal Mahallesi’nde 4’üncü sağlık ocağını hizmete açtıklarını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Sağlık ocağı yapmak belediyelerin işi değil diye düşünenler olabilir. Ama devlet bir bütündür. Genel idarede de, yerel idarede de önemli olan halkın yaşadığı kentten mutlu olmasıdır. Çünkü hepimizin harcadığı para sizin vergileriniz, sizin alın terinizdir. Benim için önemli olan yetişemeyene ulaşmak, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaktır.

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Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Turgut Özal Mahallesi’nin 2009 yılında Batıkent’in en geri kalmış mahallesi olduğunun da altını çizen Başkan Yaşar “1 metre asfaltı, kaldırımı, 1 tane parkı olmayan mahallemiz bugün bir Avrupa kenti haline geldi. Bundan da ayrıca gurur duyuyoruz. Biz halk için varız. Kimseyi ayırt etmeden, mezhebine, ırkına, partisine bakmadan hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Başkentin gözdesi olduk
Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Suna Sezer de “Mahallemiz 2010 yılından beri belediyemizin hizmetleriyle gelişti, güzelleşti. Bugün mahallemiz tüm başkentliler tarafımdan aranılan, istenilen, tercih edilen bir mahalle oldu. Tüm sakinlerimiz adına başta Başkanımız Fethi Yaşar olmak üzere Yenimahalle’ye emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi. 

3 bin metrekare alan üzerine 266 metrekare kapalı alan olarak konumlandırılan Turgut Özal 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde; 5 adet poliklinik muayene odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet aşı bebek-çocuk izlem odası, 1 adet gebe izlem odası, 1 adet emzirme odası, mutfak, çay ocağı ve tuvaletler bulunuyor. 

200 ağaç daha toprakla buluştu

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Öte yandan tüm açılışlarda gelenek haline getirilen ağaç dikim töreni sağlık merkezinin çevresinde de gerçekleştirildi. Törende; 200 adet Leylandi ağacı toprakla buluşurken, eline küreği alan mahalle sakinleri Başkan Yaşar ile birlikte ağaç dikti. 

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