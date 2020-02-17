39 maddelik yeni torba yasa teklifi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti'nin yeni kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Muş, " Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ihalelerin TL cinsinden yapılmasını getireceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KOBİ'lerin desteklenmesi, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde, doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, İş Bankası hisselerine ilişkin "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız." dedi.