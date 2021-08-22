3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 35'inci yılında Gemlik ilçesindeki Umurbey’de bulunan anıt mezarı başında, törenle anıldı.

Celal Bayar'ı anma törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, siyasi parti ve STK Temsilcileri ile Bayar’ın torunu Akile Gürsoy katıldı. Törende Bayar'ın anıt mezarına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Bayar ailesine taziyelerin sunulması ile tören sona erdi. Protokol, taziye sonrasında, anıt mezarın alt bölümünde bulunan Bayar Müzesi’ni de gezdi.



