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3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerken son anda kurtarıldı; o anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ta, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarkan bir kişi, evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı.
3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerken son anda kurtarıldı; o anlar kamerada

Olay, Tekerek Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarktı. Kimliği belirsiz kişi, düşmek üzereyken evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı. Aşağıda bekleyen vatandaşlar ise önlem amaçlı battaniye açtı.

Öte yandan, yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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