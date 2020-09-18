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3'üncü kez kaçak maymun alan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Yasadışı yollardan  sahiplendiği 3’üncü maymuna da el konulan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin (24), gözaltına alındı. Maymun ise  hayvanat bahçesi  yetkililerine teslim edildi. 
3'üncü kez kaçak maymun alan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla ‘Makak’ cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Eyüpsultan’daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi’nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi. Bu operasyonun ardından yine yasadışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi’nin maymununa yine el konulmuş, maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

3’ÜNCÜ KEZ YASADIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasadışı yollarla  maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar  (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arama kararı alınarak dün  İzgi’nin Sarıyer'deki evine gelen ekipler, ‘Makak’ cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. DKMP ekiplerince, İzgi’nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı.  Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alındı. Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, Meriç İzgi'nin  ise emniyette işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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