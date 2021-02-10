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3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı olimpiyat elemeleri için çalışıyor

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı Antrenörü Tolga Tekinalp, Avusturya'da oynanacak 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini bildirdi.
3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı olimpiyat elemeleri için çalışıyor

Avusturya'da mayıs ayı sonunda oynanacak olimpiyat elemeleri öncesinde İzmir'de yaptıkları kamp çalışmalarını değerlendiren Tekinalp, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra kamp yaptıklarını söyledi.

Tekinalp, Hindistan'da oynanması planlanan olimpiyat elemelerinin Avusturya'ya alındığını hatırlatarak, kampı oyuncuların sağlığını ön planda tutarak gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hazırlık sürecinde 3 günlük bu ilk kampın dışında oyuncuların programları doğrultusunda yurt dışı turnuvalarda da yer almayı planladıklarını ifade eden Tekinalp, oyuncuların çoğunluğunun İzmir'de olmasından dolayı kamp yeri olarak İzmir'i tercih ettiklerini söyledi.

Hedef, en iyi şekilde temsil
Tekinalp, elemelerde A Grubu'nda mücadele edeceklerini, yer alan tüm ekiplerin 3x3 basketbolunda belli bir seviyeye gelmiş takımlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Grup maçlarına baktığımız zaman Moğolistan, Çekya, Brezilya ve Polonya var. Polonya Dünya Kupasının üçüncüsü, Moğolistan 3 çarpı 3 basketboluna çok önem veriyor. Çekya ve Brezilya da zaten basketbolda belli bir ekolü olan ülkeler. Biz elimizden geldiğince iyi hazırlanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz."

"Zamanla hak ettiği yeri alacak"
Türkiye Basketbol Federasyonunun 3x3 sporcularına 2019'dan itibaren milli oyuncu olma statüsü şansı tanımaya başladığını ifade eden Tekinalp, şunları kaydetti:

"Bu da ülkedeki ilgiyi 3 çarpı 3 basketboluna yöneltiyor. Olimpik bir spor olması da buna artı bir değer kazandırıyor. Ülke olarak 3 çarpı 3 basketbolunda profesyonelleşmeye geç başlasak da 2013'ten beri uluslararası turnuvalara katıldığımız branşta sponsorların işin içine girmesi gerekliliği, belki ayrı bir 3x3 ligi oluşturulması zaten federasyonun planlarında vardı ancak pandemiden dolayı bu süreç biraz daha ileri bir tarihe atılmış durumda. Bunlar gerçekleştirildikten sonra, ülkemizin potansiyeli malum, 3x3 basketbolu zamanla hak ettiği yeri alacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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