4.5 milyon Ankaralıya afet eğitimi verilecek

AFAD Ankara İl Müdürü Soner Tüter, 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları kapsamında yaklaşık 4,5 milyon Başkentliye afet eğitimleri vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

AFAD Ankara İl Müdürü Soner Tüter, Yenimahalle’deki birim müdürlüğü kompleksinde 2021 Afet Eğitim Yılı, hazırlanan Ankara İl Risk Azaltma Planı ve AFAD’ın çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

234 PERSONELLE SAHADA

AFAD’ın İçişleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalıştığı bilgisini veren Tüter, “Ankara İl Müdürlüğü olarak 234 personelle bunlardan 100’ü arama- kurtarma teknisyeni ile hem bölgeselde hem ulusalda arama kurtarma faaliyetleri yapıyoruz. AFAD denilince akla sadece arama- kurtarma gelebilir; ama biz çok farklı işler de yapmaktayız. İyileştirme ve planlama çalışmaları, risk azaltma çalışmaları yapıyoruz” dedi.

AFET EĞİTİMLERİ BAŞLADI

2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini ve çişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Tüter, “Ülkemizin bulunduğu coğrafya başta deprem olmak üzere doğal ve insan kaynaklı birçok felakete maruz kalmakta. Bunları tedbirlerle önlemek, vatandaşlarımızı eğitmek, afet farkındalığı eğitimi vermek en önce bizim görevimiz. Türkiye’de 51 milyon vatandaşımıza bu afet farkındalık eğitimleri verilecek. Ankara’da bize düşen pay da 4 ila 4,5 milyon kişi arasında. 4 ila 4,5 milyon kişiye ulaşıp afet farkındalık eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Buna da başladık. Bir ayda yaklaşık 47 bin kişiye ulaştık” diye konuştu.

ANKARA’NIN EN ÜCRA KÖŞELERİNE ULAŞILACAK

Ankara’nın çevre ilçelerinde de afet eğitimine başladıklarını duyuran Tüter, “İlk önce muhtarlarımızdan ve azalarımızdan başladık. Müftülükler ile de bir görüşme yaptık. Ankara genelindeki imamlara, müezzinlere online belli periyotlarla eğitimler vereceğiz. Afet eğitimi kapsamında ilçelerdeki en ücra mahalleye kadar ulaşacağız. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan personeller, öğretmenler ile hep beraber bunun altından kalkacağız bir yıl içinde. Pandemi sürecinde olduğumuz için eğitimlerimizin birçoğu çevrimiçi; yüz yüze yaptığımız eğitimler de var.

ÇOK SAYIDA AFET EĞİTİMİ VERİLİYOR

Tüter, verdikleri eğitimlerle ilgili şunları paylaştı: “Afet farkındalık eğitimlerinin yanı sıra doğada arama kurtarma, hafif arama kurtarma, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler, şüpheli posta eğitimi de veriyoruz. İçinde bulunduğumuz binada ise ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Eğitimleri biz veriyoruz, sınavları Sağlık Bakanlığı yapıyor.”

AFAD’IN GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİRSİNİZ

E- devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmak için başvuruda bulunulabildiğini kaydeden Tüter şöyle devam etti: “Şu ana kadar 560 gönüllümüz var. 102’sinin eğitimlerini tamamladık. Diğer eğitimlere de başladık ve devam ediyoruz. Gönüllü olmak için e- devlet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Online olarak 4 eğitim aldıktan sonra bizlere yönlendiriliyorsunuz. Biz de sizlere iki hafta boyunca eğitimler veriyoruz. Gönüllüler bizim sahada elimiz, kolumuz. Bu konuda da sayımızı artmasını istiyoruz.”

İL RİSK AZALTMA PLANI HAZIRLANIYOR

Tüter, üniversitedeki bilim insanları, ilgili STK’lar, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ile ortaklaşa İl Risk Azaltma Planı (İRAP) oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Ankara’da İl Risk Azaltma Planı’nın startını geçen ay verdiklerini dile getiren Tüter, “Biz bu planı yaparken amacımız Ankara’daki tüm afetselliği ortaya koymak. Bu afetleri önleyebilirsek tamamen yok etmek. Önleyemezsek uyumlaştırmak. Uyumlaştıramıyorsak da onla bizim yaşamayı öğrenmeyi sağlamak. Planın birinci aşamasını bitirdik. Önümüzdeki ay ikinci aşamada çalıştay yapacağız ve Ankara’nın ilk önce tehlike ve risk analizini ortaya koyacağız. Bununla ilgili sorumlu kurum ve kuruluşları belirleyeceğiz. Biz de AFAD olarak bunun koordinesinde olacağız” dedi.

25 İLÇEDE 1715 TOPLANMA ALANI VAR

Tüter toplanma alanlarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: “25 ilçemizde 1715 tane toplanma alanımız var. Biz bu alanları seçerken ulaşımın rahat olduğu, yaşlılarımızın, engellilerimizin rahatça ulaşabileceği yerleri seçiyoruz. Seçiyoruz derken biz bunları belediyelerden istiyoruz. Belediyeler bunları bize gönderiyor biz de buraları toplanma alanı için uygunsa belirliyoruz. Bu alanları e- devlet üzerinden öğrenebiliyorsunuz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-