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4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde TIR, kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Baybuğan Mahallesi Akmecsit mevkiinde meydana geldi.

Mehmet Uslu yönetimindeki 42 ER 318 plakalı sebze yüklü kamyon, kontrolden çıkıp sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 D 7044 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Bekir Şahin yönetimindeki 32 AAG 739 plakalı minibüs de önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen S.A. yönetimindeki 32 EY 689 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kamyon şarampole devrilirken, TIR'ın ön tarafı parçalandı, diğer iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazada otomobil sürücüsü S.A. yaralandı. Diğer araçlarda bulunanlar ise hafif sıyrıklarla kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla S.A., Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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