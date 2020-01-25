4 ay önce uyarmıştı!

Prof. Dr. Naci Görür'ün 6 Ekim 2019'da deprem bölgesini işaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

6 Ekim 2019'da Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar, Elazığ depremi sonrası sosyal medyaya damga vurdu.

Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, depremi nokta atışıyla işaret etti.

ÇOK CİDDİ RİSK SÖZ KONUSU

Naci Görür, "Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Burada büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası. Malatya fayı üzerinde uyarı verildi. Dikkatli olunmalı gibi. Elazığ Sivrici Gölü'nün bulunduğu taraflar... Buralar deprem beklediğimiz yerler." ifadelerini kullanmıştı.