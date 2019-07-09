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4 aylık evli astsubay dehşet saçtı

Adana'da 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., eşi ile tartıştıktan sonra silahla dehşet saçtı.
4 aylık evli astsubay dehşet saçtı

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokaktaki 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairede meydana geldiği. Ertuğrul G., akşam eşi Büşra ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul G., beylik tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Büşra G. ve babası Cemal Ünlükıraner'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından evden çıkan şüpheli Ertuğrul G. ise polise teslim oldu. Cenazeler, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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