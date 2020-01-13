4 aylık maaşı da ödenecek: İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı

Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından İBB'den çıkartılan işçiler arasında yer alan Cengiz Taşkın işe iade için açtığı davayı kazandı. Mahkeme Taşkın'a 4 aylık brüt ücret olan 23 bin 291 lira 16 kuruş ödenmesine de hükmetti.