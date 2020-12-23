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4 bin 908 çiftle “evet” rekoru

Türkiye’nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören’de 2020’de rekor düzeyde nikâh işlemi gerçekleştirildi. Keçiören Belediyesi bu kapsamda yabancı uyruklu vatandaşlar da dâhil olmak üzere 4 bin 908 çiftin nikâhını kıydı. 
4 bin 908 çiftle “evet” rekoru

Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2020 yılı genelinde pandemi kurallarını uygulayarak 4 bin 908 çiftin nikâhını kıydı. Bu sayıyla Keçiören Belediyesi ilk sırada yer alırken 4 bin 885 nikâhla ikinci sırada Çankaya Belediyesi ve 4 bin 358 nikâhla üçüncü sırada Yenimahalle Belediyesi yer aldı. Yabancı uyruklu birçok farklı ülkeden gencin mutluluğuna da vesile olan Keçiören Belediyesi 120 yabancı uyruklu çiftin nikâhını kıydı.

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HIZLI NİKÂH KEÇİÖREN’DE
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, evlenmek isteyen çiftlerin nikâh işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirildiğini, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikâhlarını kıydıktan sonra da nüfus tescilini yaptıklarını belirtti. 

BAŞKAN ALTINOK: EVLİLİK TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAR
Başkan Altınok, dünya evine giren tüm çiftlere mutluluk temennisinde bulunarak şunları söyledi:
“Düzenli bir yaşam için yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleştirilen evlilikler aynı zamanda toplumsal düzeni sağlamada da önemli bir yere sahiptir. Çiftlerimiz atmış oldukları imzalarla inşallah iki cihanda da mutlu olurlar. Çiftlerimizin ailelerine de dünyaya getirip büyüttükleri evlatlarının mutluluklarına nail olmalarını temenni ediyorum. Tüm çiftlerimize sevgi, saygı, sadakat ve hoşgörüyle dolu bir yuvada güzel bir ömür diliyorum. İyi günde de kötü günde de çiftlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde, dünyaya getirecekleri evlatlarıyla birlikte yaşamaları en büyük temennimizdir.”

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