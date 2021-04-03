4. dalganın başladığı açıklandı

Dünya koronavirüs pandemisinde 3. dalganın pençesindeyken, İran 2 eyalette Kovid-19 salgınının 4. dalgasının başladığını açıkladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi durdurulamıyor. Aşılama çalışmaları devam ederken, ülkeler tedbirleri bir gevşetip bir sıkıyor.

Ekonomileri bitirme noktasına getiren Kovid-19'da dünya ülkeleri, 3. dalganın kabusunu yaşıyor.

Avrupa'da Fransa, Almanya, Türkiye, Polonya gibi ülkeler salgında günlük 50 bin vaka sınırını zorlarken, Amerika kıtasının kuzey ve güneyinde de durum hiç iç açıcı değil.

İRAN'DA 4 DALGA İKİ EYALETTE BAŞLADI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında pandemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın 2 eyaletinde salgının 4. dalgasının başladığını söyleyen ve halkın sağlık protokollerine riayet etmemesi halinde bunun diğer eyaletlere de yayılabileceği uyarısında bulunan Ruhani, "Nevruz Bayramı için yapılan alışverişler ve yapılan seyahatler bizi sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Virüs mutasyona uğradı; İngiliz, Brezilya ve Afrika varyantları ortaya çıktı. Bunlar daha tehlikelidir" dedi.

RENK HARİTASINA GÖRE TEDBİRLER ALINIYOR

Ruhani, "kırmızı" ve "turuncu" olarak belirlenen yüksek riskli eyaletlerde toplu dini ibadetlerin, etkinliklerin yasak olduğunu ancak "sarı" ve "mavi" yerlerde sağlık kurallarına bağlı kalmak şartıyla bunlara izin verilebileceğini aktardı.

EYALETLERİN İSMİ VERİLMEDİ

İran Cumhurbaşkanı Kovid-19'un 4. dalgasının yaşandığı eyaletlerin ismini vermezken yerel medyada çıkan haberlerde bunların Irak sınırındaki İlam ve Tahran'a yakın Elburz eyaletleri olduğu belirtildi.

İran'da Kovid-19 salgını sebebiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 908 bin 974'e çıkarken, can kaybı 62 bin 876.