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4. doz aşı sadece o kişilere vurulacak: Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanlığı, AB vizesine kolaylık için, iki doz Sinovac ile bir doz BioNTech aşısı olanlara 4. doz aşı randevularını açtı. Bunun haricindeki birçok kişi 4. doz için başvuru yaparken Bakan Koca bunun gerekli olmadığını duyurdu.
4. doz aşı sadece o kişilere vurulacak: Bakan Koca'dan açıklama

4.doz Biontech için sadece yurtdışına çıkış için randevu alınabileceği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur” diye açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın 4. doz aşı uygulaması tartışmalarla başladı. E-nabız sisteminde, öncelikle iki doz Sinovac aşısı yaptırıp, hatırlatma dozu olarak BioNTech uygulananlara 4. doz aşı hakkı tanındı. Bilim insanları dünyada 4. dozla ilgili bir uygulama olmadığını belirterek düzenlemeyi eleştirirken, aşıya erişimin sınırlı olduğuna da dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, Bilim Kurulu toplantısında sadece yurtdışına çıkacak vatandaşlar için bu hakkın verilmesi önerildi. Ancak uygulamaya geçince ilk etapta iki doz Sinovac aşısı yaptırıp hatırlatma dozu BioNTech olan tüm vatandaşlara bu hak tanındı.

PROF. CEYHAN: 4. DOZ DÜNYADA YAPILMIYOR

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 4. doz uygulaması diye bir uygulamanın dünyada olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Sinovac aşısı iki doz yapıldığı zaman Bakanlık nasıl olsa Batı ülkeleri bunu tanıyacak diye düşünüyordu ama tanımadılar. Ne Sputnik’i, ne Sinovac’ı. Aşı pasaportu için kendi tanıdıkları aşılardan yapılmasını istediler. Bunda bir değişiklik olmayacağını anlayınca, yurtdışı seyahatlerinde sorun yaşanmaması için bu uygulamayı devreye soktular.

4. DOZDA DA NORMAL YAN ETKİLER GÖRÜLÜR

4. doz ile ilgili bağışıklığı arttırdığı yönünde yapılmış bir çalışma yok. Bakan Bey’in söylediği ‘3 doz Sinovac daha iyi korur’ söylemiyle de çelişiyor. Yani aşı pasaportu dışında bir nedeni olamaz. Eğer yurtdışına gitmeyeceklerse, özellikle 65 üzeri için önermiyorum. Bugüne kadar yanlışlıkla 4 doz olan iki vaka açıklandı. Tabii şunu da söylemek gerekir, 4 doz aşı olanlarda, normal yan etkileri dışında bir zararı olmayacaktır.”

BAKAN KOCA: TIBBİ GEREKLİLİK YOK

Tartışmalar sonrası Bakan Koca Twitter’dan açıklama yaptı. Koca, “Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur. Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur” dedi.

İSTEYEN RANDEVUYU İPTAL ETTİRECEK

Bakan Koca’nın açıklamalarıyla paralel olarak, 4. doz randevuları kapatıldı. Revize edilen uygulama kapsamında yurtdışına seyahat edecek vatandaşlar istenecek belgeyi göstermeleri halinde 4. doz BioNTech aşılarını olabilecekler. Yurtdışına çıkmayacak ancak randevu almış vatandaşlar da randevularını iptal ettirebilecek.

15 YAŞ ÜSTÜNE AŞI HAKKI

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı bir diğer kararla da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar ve 15 yaş üstü tüm gençlere de aşı hakkı tanımlandı.

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