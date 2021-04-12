  • BIST 1.382
  • Altın 458,268
  • Dolar 8,1970
  • Euro 9,7364
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

4 emekli amiral ifade vermek için emniyete geldi

Yaşları dolayısıyla gözaltına alınmayan 4 emekli amiral ifade vermek için emniyete geldi.
4 emekli amiral ifade vermek için emniyete geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor12 Nisan 2021 Pazartesi 10:25
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Tedbirleri genelgesi12 Nisan 2021 Pazartesi 10:20
  • Muharrem İnce koronavirüse yakalandı12 Nisan 2021 Pazartesi 10:17
  • İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi gönderdi12 Nisan 2021 Pazartesi 10:16
  • Bakanlık'tan kısıtlama açıklaması12 Nisan 2021 Pazartesi 10:12
  • 4 emekli amiral ifade vermek için emniyete geldi12 Nisan 2021 Pazartesi 10:11
  • İşsizlik rakamları belli oldu12 Nisan 2021 Pazartesi 10:10
  • İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:53
  • Bodrum'da oyuncu Mustafa Üstündağ ralli yarışları sonrası heyetle kavga etti12 Nisan 2021 Pazartesi 09:45
  • İçişleri Bakanlığı: 24 bin 437 kişiye işlem uygulandı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti