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4. ihale gerçekleşti - Asbestli borular değişiyor 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’in içme ve kullanma suyunun taşındığı asbestli boruları sağlıklı borularla değiştirmek için düzenlediği ihalelere devam ediyor.
4. ihale gerçekleşti - Asbestli borular değişiyor 

Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Evren, Şereflikoçhisar, Haymana ve Elmadağ’ın ardından Çubuk, Akyurt ve Keçiören ilçelerinin asbestli boruları için 4. ihale gerçekleşti. İhaleye 25 firma teklif verdi. 
ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Çubuk, Akyurt ve Keçiören ihalesinde teklifler, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alındı. 25 firmanın teklif sunduğu, yaklaşık bir saat süren ihale, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalında canlı yayınlandı.  Kazanan firmanın yine EKAP üzerinden ilan edileceği ihale kapsamında Çubuk, Akyurt ve Keçiören’de 149 bin 165 metre içme suyu şebeke iletim hattı, 50 metreküp kapasiteli 2, 100 metreküp kapasiteli 1 içme suyu deposu ile 5 terfi merkezi yapılacak. 

EN YÜKSEK TEKLİF
Yaklaşık maliyetin 21 milyon 418 bin 880 TL 34 kuruş olarak açıklandığı ihalede en düşük teklif 14 milyon 270 bin 700 TL, en yüksek teklif ise 19 milyon 758 bin 277 TL olarak gerçekleşti. İhalenin süresi yer tesliminden itibaren 270 gün olarak belirlendi. 

TOPLAM 220 KİLOMETRE ASBESTLİ BORU DEĞİŞECEK 
Başkent’in 13 ilçesindeki toplam 220 kilometrelik asbestli borunun acilen değiştirilmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde mücadele veren Başkan Mansur Yavaş, defalarca kredi temini talebinde bulunmuştu.  Asbestli borular için ilk ihale 3 Temmuz 2020 tarihinde durumu acil olan Polatlı ve Beypazarı, ikinci ihale de 9 Temmuz 2020’de Nallıhan ve Ayaş ilçeleri için yapılmıştı. 

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