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4 il için çığ uyarısı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı yapıldı.
4 il için çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak.

Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don görülecek bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Van Gölü'nde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklıkların Van ve Hakkari'de 6, Bitlis'te 3 ve Muş'ta eksi 2 derece olması bekleniyor.

Bu illerde eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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