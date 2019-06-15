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4 il için kritik uyarı

Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi'ndeki 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.
4 il için kritik uyarı

Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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